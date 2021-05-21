量販超市人潮逐漸趨緩！賣場盡力補貨 呼籲「勿囤貨」

台灣連續7天新冠肺炎確診案例數破百，全台進入第三級警戒，在前幾日大批消費者湧入量販超市狂買防疫用品與民生物資，主播廖婕妤就指出「5月15日是本土確診數首度破百的日子，大家恐慌性採買，都知道群聚別往人多地方，為何人擠人採買物資就不怕？」在各縣市陸續公布的確診者熱點足跡中，更經常可見量販超市、超商、藥妝店等通路。對此量販業者表示，除了實施入場實聯制之外，近日採買人潮已逐漸趨緩，但仍較先前平日多，呼籲「會持續盡力補貨，請勿恐慌性囤貨」，並提醒消費者入店務必配戴口罩、做好防疫措施。

全聯針對政府公布確診者到過的門市皆會加強清消作業，另有第二道增用紫外燈室內殺菌、第三道用漂白水進行賣場擦拭，採取高規格防疫措施，後續門市消毒也會提升頻率，平均2小時就消毒一次，包含手推車、提籃等。全聯護理師也進行門市人員衛教，如有發燒、咳嗽、嘔吐等症狀同仁，已要求立即作自主健康管理與自行居家休養。

因應疫情升溫，全聯全台門市皆已加強防疫措施，進店消費的民眾須使用實聯制，除了會員可使用PX Pay實聯制3秒通關之外，也可使用政府簡訊實聯制或是現場填寫紙本；門口都有店員協助量體溫與噴酒精，門市人員也都有發放口罩、護目鏡、防護手套等三道防疫措施，若人流量過大也會管制，採一進一出方式，確保門市防疫距離安全。

全聯表示，採買人潮已趨緩，主要熱銷商品仍是口罩、酒精等防疫用品，以及泡麵、罐頭、冷凍食品等民生物資。全聯呼籲，目前物資充足，請消費者勿恐慌性囤貨，會盡力滿足購物需求，並請消費者到門市一定要做好防護措施、配戴口罩。

家樂福目前量販人潮有明顯趨緩，超市人潮比較多，主要還是購買泡麵、罐頭、調理包、衛生紙等民生物資，將持續請廠商協助生產進貨。家樂福賣場都有執行實聯制，賣場內與美食街內的用餐區座位已收起來，全台美食街不提供內用、鼓勵顧客外帶。

根據愛買統計，人潮有比上周少一點，但與平日相比還是算多，泡麵、冷凍食品為熱銷商品，愛買盡最大努力補貨；即日起雙北各店自主停售店內開放式熟食商品。目前愛買全門市賣場內即食區封閉、全數改外帶，並關閉全門市兒童遊戲區，人多時將採人流管制。