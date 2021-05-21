TAG Heuer添新血！士官長Jimmy Butler加入品牌大使陣容

在今年稍早，瑞士鐘表品牌泰格豪雅（TAG Heuer）簽下網球球后大坂直美出任品牌大使後。而被球迷暱稱為「士官長」的球星Jimmy Butler也成為了泰格豪雅的北美地區大使，讓其陣容，更加星光熠熠。

現效力於NBA邁阿密熱火隊，擔任得分後衛與小前鋒的Jimmy Butler，除了具有球員身份，還是自創Big Face Coffee咖啡店的咖啡師，更是時尚寵兒，一舉一動都受到粉絲關注。除此之外，Jimmy Butler也是眾所周知的腕表玩家，因此受到TAG Heuer的青睞，並自即日起擔任品牌北美區大使，對他而言顯得格外具有意義。他表示：「泰格豪雅與我一樣擁有對行動力，高性能及精準的熱忱。此外，我在賽事和日常生活中均嚴格遵守這些標準。品牌擁有悠久的歷史和積極開拓精神，很高興能夠成為這個大家庭中的一員。」

NBA球星Jimmy Butler加入泰格豪雅品牌大使陣容，並演繹智能腕表。圖／TAG Heuer提供

所以，Jimmy Butler也特別在自己擁有600萬人追蹤的instagram帳號，曝光了他配戴Carrera傑克豪雅88歲生日紀念計時碼表，以及智能腕表的照片，說明自己也是品牌愛好者之一。泰格豪雅北美區總裁Benjamin Beaufils則認為Jimmy Butler對籃球運動的無限熱忱使其在球場上脫穎而出，他精益求精的態度令人印象深刻。所具備的特質更是與「Don't Crack Under Pressure」的品牌精神不謀而合，因此加入泰格豪雅的品牌大使陣容，可謂順理成章。

泰格豪雅智能腕表，黑色DLC鈦金屬表殼、陶瓷表圈，約77,400元。圖／TAG Heuer提供