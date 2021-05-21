疫情爆發衝擊端午節送禮市場 高價水果禮盒訂單冷

新冠肺炎疫情全國爆發，民眾大多宅在家，消費侷限、停滯，也衝擊端午節送禮市場；往年端午節前一兩個月，送禮市場活絡暢旺，但今年有的農產品產季雖然正好搭上送禮時間，但也正好撞上這波疫情，農民心慌、焦慮不已。

馥郁溫室蔬果屋老闆娘吳睿娟表示，她種植日本阿露斯哈密瓜，往年在端午前一個多月，已經會有企業或是個人開始詢問禮盒，現在則是「很平穩的少」，端午檔期明明快要開始，卻感覺得到大家沒有出手跡象。

吳睿娟說，近期也有幾個已經訂購的哈密瓜禮盒被退訂，雖然只有幾個禮盒而已，但，已經可以看出現階段的市況；主要是退訂的消費者來電，因為這波疫情，已失業了，無力再負擔禮盒，因此退訂；原本有糕餅店、甜點店用她的瓜做甜點，但最近無法跟拿瓜了，受到疫情影響，做生意的也很艱難。

她表示，即將開園的溫室哈密瓜約有2000顆，農產品生長沒辦法暫停，只能先發簡訊給老客戶「催票」，邀請大家揪團，再來看訂單狀況，如果訂單還是「持續平穩」，就真的慘烈了。

美濃瓜農、禾蓁果園園主楊宜蓁表示，現在剛開採美濃瓜，大概2.4分地、約7000多顆果實。依照往年的經驗，今年端午送禮高峰會落在6月1日開始，但會很多公司，或個人先下訂單，今年因為疫情嚴重，訂單確實好冷；若這些相對高價的水果禮盒無法如期銷售，還是可以走拍賣市場，但現在傳統市場很多關閉，拍賣市場的承銷人勢必縮手，禮盒就算去了拍賣市場，價格應該也會很慘烈。