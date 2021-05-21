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玫瑰金花的時間戀曲 Franck Muller 2021新品花香滿溢

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Double Mystery牡丹腕表獨特的時間顯示系統，以內外兩個旋轉圓盤前緣的箭頭指示時間。圖 / Franck Muller提供。
Double Mystery牡丹腕表獨特的時間顯示系統，以內外兩個旋轉圓盤前緣的箭頭指示時間。圖 / Franck Muller提供。

防疫期間，所有人的心神都變得更為緊繃。昨天的520，你可對心愛的他或她，表示情意了嗎？鐘表品牌Franck Muller近日發表最近2021年全新表款，其中便有一只V32 Vanguard Rose Skeleton系列紅玫瑰鏤空玫瑰金腕表，透過金雕的玫瑰圖案，將芳香與情意永恆定格。

手繪的琺瑯玫瑰以玫瑰金邊勾勒，並且和鏤空的手上鍊1540 VS11機芯合而為一。紅色的玫瑰花瓣和綠葉，搭配上紫色的人工紅寶石、金色的齒輪零件，以及銀色的精鋼螺絲，像是一方綺麗的時間花園，美不勝收，機芯並具備四日動力儲存，訂價約92萬元。年度新品另有一只高級珠寶款式則從花中之王「牡丹」得到靈感：Double Mystery牡丹腕表，在圓型表殼鑲嵌手工鑲嵌362顆明亮式切割鑽石共3.06克拉、表面則鑲嵌298顆明亮式切割鑽石和紅寶石，共1.75克拉。怎麼看時間？獨特的時間顯示系統以內外兩個旋轉圓盤取代指針、並以轉盤上的箭頭指示時間，像是一朵永恆的寶石牡丹、生生不息，訂價約272萬元。

但Franck Muller同樣沒忘記向男士獻上創意，Grand Central中置陀飛輪結合品牌經典的酒桶型表殼和阿拉伯數字時標，面盤具備放射釘紋扭索裝飾，其上再添以20層半透明漆面，中置陀飛輪分秒不停的轉動像是配戴者的心緒，同樣提醒著我們：世界越快、心性越要沈著以對。共有黑色或銀色兩種面盤，訂價皆約450萬元。

Franck Muller V32 Vanguard Rose Skeleton系列紅玫瑰鏤空玫瑰金腕表，92萬元。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller V32 Vanguard Rose Skeleton系列紅玫瑰鏤空玫瑰金腕表，92萬元。圖 / Franck Muller提供。
Grand Central中置陀飛輪橢圓形的修長表殼，兼具工藝和幾何線條之美。圖 / Franck Muller提供。
Grand Central中置陀飛輪橢圓形的修長表殼，兼具工藝和幾何線條之美。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller Double Mystery牡丹腕表，272萬元。圖 / Franck Muller提供。
Franck Muller Double Mystery牡丹腕表，272萬元。圖 / Franck Muller提供。

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