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西敏寺鐘聲太好聽！收藏級三問陀飛輪 不飛倫敦也悠揚
和常用的「視覺」相比，聽覺是人體第二重要感官功能。透過聽覺所能感受到的悅耳、沉穩，常較視覺的體認更為深刻長久。瑞士獨立製表品牌Christophe Claret近日為紀念Napoleon Bonaparte逝世200周年，推出一枚收藏級Napoleon飛行陀飛輪三問手表，其聲音表現更由表廠與一位小提琴家合作，還原了倫敦西敏寺大鵬鐘的悠揚曼妙，深植人心。
此款Napoleon飛行陀飛輪三問表，採用西敏寺教堂鐘聲報時，同時還加入自動機制演繹表盤上拿破崙本人和他的士兵們。如何操作三問報時機制？一旦推動表殼左側的滑動按鈕，機械裝置將依序鳴響出小時、刻鐘（15分鐘）與分鐘的當下數字，即可透過聲音辨識當下時間，於此同時：面盤上Jaquemart自動人偶的運轉，像是還原了拿破崙與榮譽軍團（Legion of Honor） 的日常軍事演練。
Napoleon腕表共有紅金和鈦金屬兩個版本，紅金由於在黃金中添入了銅，色澤較為紅潤、貴氣，而鈦金屬表殼在聲音共鳴有更突出的清脆表現，各有特色，兩種材質各限量8枚，每一只手表的裝飾也不盡相同，訂價則約2,080萬元。
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