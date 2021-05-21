西敏寺鐘聲太好聽！收藏級三問陀飛輪 不飛倫敦也悠揚

和常用的「視覺」相比，聽覺是人體第二重要感官功能。透過聽覺所能感受到的悅耳、沉穩，常較視覺的體認更為深刻長久。瑞士獨立製表品牌Christophe Claret近日為紀念Napoleon Bonaparte逝世200周年，推出一枚收藏級Napoleon飛行陀飛輪三問手表，其聲音表現更由表廠與一位小提琴家合作，還原了倫敦西敏寺大鵬鐘的悠揚曼妙，深植人心。

此款Napoleon飛行陀飛輪三問表，採用西敏寺教堂鐘聲報時，同時還加入自動機制演繹表盤上拿破崙本人和他的士兵們。如何操作三問報時機制？一旦推動表殼左側的滑動按鈕，機械裝置將依序鳴響出小時、刻鐘（15分鐘）與分鐘的當下數字，即可透過聲音辨識當下時間，於此同時：面盤上Jaquemart自動人偶的運轉，像是還原了拿破崙與榮譽軍團（Legion of Honor） 的日常軍事演練。