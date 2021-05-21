聯名設計就是帥氣保證！PUMA跨界保時捷、adidas Originals攜手潮牌打造話題鞋

聯名除了能激發出新創意，更能帶來話題討論，因此成為近年運動休閒品牌推出新款的方式之一。於是，這季PUMA就跨界超跑品牌保時捷旗下的PORSCHE DESIGN、adidas Originals則是再次攜手潮流大神Nigo的品牌Human Made，共同打造出話題鞋履。

熟悉PUMA發展歷史的人，會記得品牌曾為多位賽車好手打造戰靴，更發展出完整的Motorsport系列。而Hoops籃球系列則是PUMA近期的熱門款式之一，兩大系列首次合作，並找來PORSCHE DESIGN跨界，選擇具有Disc轉盤科技的籃球鞋Disc Rebirth為原型，創出嶄新的PUMA Disc Rebirth Porsche鞋。利用黑、黃色的拼接外觀，呼應賽車的速度感，鞋側加附Porsche字樣吊牌，搭配鞋後方經典跑車型號911。輔以透氣網布及皮革拼接製成的鞋面，並於前腳掌特別加入CPU黏扣帶全面包覆足部。

Human Made經營者Nigo詮釋SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供

繼4月發表首波聯名新品後，adidas Originals與Human Made的再次合作，推出SLIPON PURE HM全新鞋款。設計靈感來自傳統武術鞋，鞋型展現了Nigo對文化的廣泛關注。網眼鞋面上還附有Human Made招牌的心型刺繡，鞋底則以全掌BOOST ™ 科技作為支撐。沿續品牌設計精神「經典傳承未來無限」， Nigo再度從他充滿個人特色的獨特視角出發，挑戰結合創新與復古美學的可能。

adidas Originals by Human Made SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals by Human Made SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供