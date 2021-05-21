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聯名設計就是帥氣保證！PUMA跨界保時捷、adidas Originals攜手潮牌打造話題鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PUMA Disc Rebirth Porsche籃球鞋4,980元。圖／PUMA提供
PUMA Disc Rebirth Porsche籃球鞋4,980元。圖／PUMA提供

聯名除了能激發出新創意，更能帶來話題討論，因此成為近年運動休閒品牌推出新款的方式之一。於是，這季PUMA就跨界超跑品牌保時捷旗下的PORSCHE DESIGN、adidas Originals則是再次攜手潮流大神Nigo的品牌Human Made，共同打造出話題鞋履。

熟悉PUMA發展歷史的人，會記得品牌曾為多位賽車好手打造戰靴，更發展出完整的Motorsport系列。而Hoops籃球系列則是PUMA近期的熱門款式之一，兩大系列首次合作，並找來PORSCHE DESIGN跨界，選擇具有Disc轉盤科技的籃球鞋Disc Rebirth為原型，創出嶄新的PUMA Disc Rebirth Porsche鞋。利用黑、黃色的拼接外觀，呼應賽車的速度感，鞋側加附Porsche字樣吊牌，搭配鞋後方經典跑車型號911。輔以透氣網布及皮革拼接製成的鞋面，並於前腳掌特別加入CPU黏扣帶全面包覆足部。

Human Made經營者Nigo詮釋SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供
Human Made經營者Nigo詮釋SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供

繼4月發表首波聯名新品後，adidas Originals與Human Made的再次合作，推出SLIPON PURE HM全新鞋款。設計靈感來自傳統武術鞋，鞋型展現了Nigo對文化的廣泛關注。網眼鞋面上還附有Human Made招牌的心型刺繡，鞋底則以全掌BOOST ™ 科技作為支撐。沿續品牌設計精神「經典傳承未來無限」， Nigo再度從他充滿個人特色的獨特視角出發，挑戰結合創新與復古美學的可能。

adidas Originals by Human Made SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by Human Made SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals by Human Made SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals by Human Made SLIPON PURE HM鞋5,690元。圖／adidas Originals提供

PUMA Disc Rebirth Porsche鞋，鞋側加附Porsche字樣吊牌，搭配鞋後方經典跑車型號911。圖／PUMA提供
PUMA Disc Rebirth Porsche鞋，鞋側加附Porsche字樣吊牌，搭配鞋後方經典跑車型號911。圖／PUMA提供

品牌 adidas

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