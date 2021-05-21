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暫停雙北餐廳內用+2！FRIDAYS、Texas Roadhouse攻外帶
北軒餐飲集團旗下兩大美式餐飲品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排因應政府防疫政策，宣布即日起至5/28雙北地區共8間餐廳暫停內用服務，但外帶、外送維持正常營運。暫停內用餐廳包含6間FRIDAYS分餐廳為信義、松高、美麗華、古亭、林森、環球，與2間Texas Roadhouse分餐廳松高、民生。
此外，因應西門商圈疫情拉緊報，即日起至5/28，FRIDAYS西門餐廳暫時關閉營業。北軒餐飲集團也呼籲，民眾可多運用電話預訂外帶取餐，免等候服務，或是在外送平台直接點餐。
北軒餐飲集團表示，FRIDAYS、Texas Roadhouse全台餐廳已全面實施「簡訊實聯制」，客人登記更迅速便利，後續兩品牌也將持續關注疫情發展，作滾動式調整。
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