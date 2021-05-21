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LV出版全新旅遊書、攝影集 防疫在家用雙眼遊歷世界

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
路易威登出版社同時推出全新的City Guides亞爾旅遊指南，以及Travel Books澳洲、布魯塞爾、上海旅遊，還有Fashion Eye威尼斯、聖保羅攝影集。圖／LV提供
路易威登出版社同時推出全新的City Guides亞爾旅遊指南，以及Travel Books澳洲、布魯塞爾、上海旅遊，還有Fashion Eye威尼斯、聖保羅攝影集。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）出版社在疫情期間仍細水長流的製作出版品，包括旅遊書Travel Books系列加入澳洲、布魯塞爾、上海等地點，旅遊指南City Guides推出亞爾新版，Fashion Eye攝影集則是以迷人的威尼斯、聖保羅出新輯，豐富視覺與藝術的饗宴。

Travel Books的三本新作，由義大利插畫家Gabriella Giandelli將澳洲的風景重新演繹，畫風寫實，卻有如同夢境的空間感；比利時畫家Ever Meulen描繪了布魯塞爾，以線條帶來卡通的筆觸，在強烈的機械結構中顯得很有層次；上海則透過比利時藝術家Otobong Nkanga的眼光，運用濃郁色澤表現大都會的風采。

City Guides旅遊指南重返普羅旺斯，為慶祝國際攝影節推出最新版的亞爾，由導演東尼葛里夫（Tony Gatlif）擔任客座撰稿人，匯集了許多迄今尚未公開的攝影作品，使得這本旅遊指南以影像為主軸。全新的攝影集則集結已故英國攝影師Cecil Beaton黑白作品，表現浪漫威尼斯較為冷靜漠然的一面，而年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin則詮釋了聖保羅活力奔放、叛逆且熾熱明亮的性感風貌；以上專書皆可透過官網訂購、寄送。

Fashion Eye威尼斯攝影集。圖／LV提供
Fashion Eye威尼斯攝影集。圖／LV提供
Fashion Eye威尼斯攝影集集結已故英國攝影師Cecil Beaton作品，表現浪漫威尼斯較為淡漠的一面。圖／LV提供
Fashion Eye威尼斯攝影集集結已故英國攝影師Cecil Beaton作品，表現浪漫威尼斯較為淡漠的一面。圖／LV提供
路易威登澳洲旅遊書由由義大利插畫家Gabriella Giandelli演繹魔幻寫實的畫風。圖／LV提供
路易威登澳洲旅遊書由由義大利插畫家Gabriella Giandelli演繹魔幻寫實的畫風。圖／LV提供
年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin在Fashion Eye聖保羅攝影集中，表現聖保羅活力奔放、熾熱明亮的一面。圖／LV提供
年輕的巴西攝影師Alexandre Furcolin在Fashion Eye聖保羅攝影集中，表現聖保羅活力奔放、熾熱明亮的一面。圖／LV提供
Fashion Eye聖保羅攝影集。圖／LV提供
Fashion Eye聖保羅攝影集。圖／LV提供
路易威登出版社推出澳洲旅遊書。圖／LV提供
路易威登出版社推出澳洲旅遊書。圖／LV提供
Fashion Eye威尼斯攝影集集結已故英國攝影師Cecil Beaton作品，展現威尼斯嘉年華在黑白影像中的張力。圖／LV提供
Fashion Eye威尼斯攝影集集結已故英國攝影師Cecil Beaton作品，展現威尼斯嘉年華在黑白影像中的張力。圖／LV提供
比利時畫家Ever Meulen描繪的布魯塞爾，以強烈的機械結構線條表現。圖／LV提供
比利時畫家Ever Meulen描繪的布魯塞爾，以強烈的機械結構線條表現。圖／LV提供
上海旅遊書來自比利時藝術家Otobong Nkanga的遊歷視角。圖／LV提供
上海旅遊書來自比利時藝術家Otobong Nkanga的遊歷視角。圖／LV提供
路易威登出版社推出上海旅遊書。圖／LV提供
路易威登出版社推出上海旅遊書。圖／LV提供
路易威登出版社推出布魯塞爾旅遊書。圖／LV提供
路易威登出版社推出布魯塞爾旅遊書。圖／LV提供
City Guides旅遊指南重返普羅旺斯，為慶祝國際攝影節推出最新版的亞爾。圖／LV提供
City Guides旅遊指南重返普羅旺斯，為慶祝國際攝影節推出最新版的亞爾。圖／LV提供

威尼斯 上海

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