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全家便利商店「村里平安箱」捐助對象擴至疫災戶

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店即日起推出「村里平安箱助疫災戶」點數做公益活動，邀請民眾捐贈會員點數，全家便利商店會將點數轉換成食物、鮮乳、生活用品等物資，受助弱勢族群即可持「村里平安卡」至全台3,800間門市兌換。圖／全家便利商店提供
全家便利商店即日起推出「村里平安箱助疫災戶」點數做公益活動，邀請民眾捐贈會員點數，全家便利商店會將點數轉換成食物、鮮乳、生活用品等物資，受助弱勢族群即可持「村里平安卡」至全台3,800間門市兌換。圖／全家便利商店提供

疫情持續升溫，不僅影響民眾生活，弱勢族群困境更顯嚴峻。為協助弱勢族群度過難關，全家便利商店與社團法人台灣芒草心慈善協會、台北市社會局合作，將依萬華區街友、大同區弱勢族群的急難需求，捐贈乾糧罐頭等物資；今天起（5月21日）同步宣布過往以邊緣戶為捐贈對象的「村里平安箱」公益模式，將擴大捐助範圍至疫災戶，只要是受疫情影響生活的弱勢族群，可自行至FamiPort列印或至村里平安箱官方facebook下載表格，填寫完成後再透過居住地村、里長協助蓋章，即可回傳至村里平安箱官方facebook進行申請，最快將可在端午節前獲得民眾愛心物資幫助。

同時，全家便利商店會員App也邀請民眾響應「零接觸公益」，推出「村里平安箱助疫災戶」點數做公益活動，即日起至6月18日將以4周1億點為募集目標，邀請民眾捐贈會員點數，全家便利商店會將募集的點數轉換成食物、鮮乳、生活用品等物資，屆時受助弱勢族群可持「村里平安卡」至全台3,800間全家便利商店門市兌換。

全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，去年曾短暫開放受疫情影響生活的民眾申請「村里平安箱」，募集並捐贈逾萬箱物資，協助近兩千位民眾度過難關；近期疫情持續升溫，再度將捐助對象擴至疫災戶，同時號召愛心民眾響應捐點，後續再將點數轉化為物資協助弱勢民眾，體現「村里平安箱」救急不救窮、資源有效分配、鄰里愛心平台的三大核心概念，若點數募集順利達標，預計可協助約萬名弱勢族群。

此外，全家便利商店也積極協助社區弱勢族群，觀察萬華區為疫情重災區，許多商家暫停營業，致使許多弱勢民眾失去工作機會，無法自給自足，因此與長期關注萬華區弱勢族群的「社團法人台灣芒草心慈善協會」合作，由全家便利商店捐贈乾糧、罐頭、即食調理包等物資至指定地點，再由台灣芒草心慈善協會志工協助發送，幫助有需求的街友、弱勢族群解燃眉之急。

全家便利商店會員App即日起推出「村里平安箱助疫災戶」點數做公益活動，將以四周1億點為募集目標，邀請民眾捐贈會員點數。圖／全家便利商店提供
全家便利商店會員App即日起推出「村里平安箱助疫災戶」點數做公益活動，將以四周1億點為募集目標，邀請民眾捐贈會員點數。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布過往以邊緣戶為捐贈對象的「村里平安箱」公益模式，將擴大捐助範圍至疫災戶，只要是受疫情影響生活的弱勢族群皆可進行申請。圖／全家便利商店提供
全家便利商店宣布過往以邊緣戶為捐贈對象的「村里平安箱」公益模式，將擴大捐助範圍至疫災戶，只要是受疫情影響生活的弱勢族群皆可進行申請。圖／全家便利商店提供

便利商店 疫情 愛心

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