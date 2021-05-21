防疫也要補充維他命C！臺虎推黑虎宅急便外送服務

即將來到周末，防疫期間，待在家中仍是比較安心的選擇。臺虎精釀推出專屬外送服務「黑虎宅急便」，強調最低定量為12瓶，但將免運費。

選購口味包含9.99系列的長島冰啤等五種口味、波本橡木桶熟成的強島冰啤、與微熱山丘合作的熱虎旺旺來鳳梨酒、0糖質的生啤酒「嗨」、黃色瓶身的台式檸檬沙瓦、蘋果與草莓口味的Cider，以及加入龍眼蜜和檸檬的艾爾啤酒，任選指定口味滿12瓶便能免運費，佛心上線。其中檸檬沙瓦特別加入12%檸檬原汁，讓微醺、維他命C，一次補足。

同時繼日前多間酒吧推出外送或外帶服務後，位於信義光復路口的Bar Digout也推出外帶外送服務，店家支持自主管理隔離，並推出防鬱酒單，讓人在家也可輕鬆享用。外送前一晚收單，隔天晚間配送免運費；外送時間則為晚上七點半至12點，事先會由專人聯繫，外帶營業時間則為每晚七點半至12點。

不只台北發起外送外帶風潮，台中舟舟（Bar Boat）、台南市餐酒館食上主義、嘉義O’my bar，也紛紛推出外帶外送服務。其中舟舟的外帶時段為下午五點至晚上11點，外送時段則從下午五點到晚上十點，2公里內運費60元，2-5公里80元，並有調酒或無酒精飲料可選擇；「食上主義」則強調為鼓勵外帶，提供來店自取餐點一律九折，自備容器再贈送小點心一盤，調酒一律75折優惠，如自備容器再加碼加量不加價。O’my bar的外帶品項皆需提前2個小時預定，嘉義市區可免費外送，唯精釀啤酒需三瓶以上才送，宅配到府需自付運費100元。

其餘收費、品項細節，則可登錄各家臉書粉絲專頁，得到更多完整資訊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康