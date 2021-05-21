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永恆慕夏特展聯名商品 即日起誠品expo指定門市開賣

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「永恆慕夏-線條的魔術」特展邀請多組台灣在地設計品牌，將慕夏畫作融入多種生活周邊商品。圖 / 誠品生活文創平台expo提供
「永恆慕夏-線條的魔術」特展邀請多組台灣在地設計品牌，將慕夏畫作融入多種生活周邊商品。圖 / 誠品生活文創平台expo提供

捷克最具代表性的藝術家「永恆慕夏─線條的魔術」特展，即將於6月在中正紀念堂展出逾200件經典原作、早期手稿及收藏品。為讓粉絲搶先收藏周邊商品，聯合數位文創誠品生活文創平台expo攜手多家台灣在地設計品牌，特將慕夏畫作融入多種生活小物，並於5月22日起，在誠品expo指定門市正式開賣。

本次特展邀請多組台灣在地設計品牌共同合作，包括台灣布印花品牌「印花樂」經典的口金包，搭配慕夏歐式浪漫圖騰；手作的軟陶耳飾品牌「我物 wow woo」，則將慕夏溫柔唯美的色調揉入飾品中。還有日本巡迴展已獲好評的台灣棉襪品牌「＋10・加拾」、提倡環保的食物袋品牌「好日子」等多款聯名商品與自製商品，可望掀起浪漫慕夏風潮。

聯名商品於5月22日搶先於誠品生活文創平台expo曝光，包含誠品松菸店、信義店、南西店、園道店、駁二店都有機會購買獲得，其中，高雄駁二店因疫情目前暫時不對外開放，其他門市仍照常營運。

期間於誠品松菸門市B1商場還有展示「永恆慕夏─行動花藝美術館」行動裝置，將花藝與慕夏作品圖像結合，以花入畫的方式呈現，民眾除了一睹慕夏風采與故事外，館內也推出打卡活動，即日起展示到6月10日止，更多活動詳請見展覽官方網站。

品牌 誠品 文創

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