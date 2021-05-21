枕上人獨家氣閥調節技術 讓您一夜好眠

忙碌了一整天，好不容易可以睡覺，但你是否常常一覺醒來，覺得肩頸痠痛，反而越睡越累呢？或許是因為你的枕頭高度，不符合你的個人身形，導致你無論睡得再久，仍無法得到相對的放鬆。一般的枕頭，能提供的支撐與舒適度有限。唯有貼合身形的枕頭，能讓您擁有更好的睡眠體驗。

枕上人讓您每天都有好眠的四大特色：

● 氣閥開關16段細緻調節與仰睡區、側睡區客製化分別調整

透過負壓靜力平衡技術，可以針對每個人的頭部重量，進行細部調整，依照個人的輪廓去客製化專屬你的最佳角度，並搭配氣囊調節鈕，可精準調節16段高度，讓你在仰躺與側睡時都能調整您最佳的睡眠高度。

圖 / 枕上人

●肩頸完美包覆，持久支撐不變形

枕頭仰躺區獨立延伸，包覆你的肩膀，讓你的肩膀不懸空，頭肩頸呈一直線，與枕頭完美貼合，徹底放鬆，讓你一夜好眠。

●大面積安穩仰、側睡再也不擔心落枕

枕頭面積長達68公分，讓你怎麼翻也不用擔心翻出枕頭之外，更不用擔心自己隔天睡醒之後會落枕。

●頂級天絲枕套

頂級天絲枕套，絕佳親膚，提升你的睡眠品質宛如飄在雲上，輕撫 你的肌膚，溫柔呵護你。 打造良好生活，我們不該為了既定產品妥協，而是讓產品融入我們。枕上人開發的初衷，便是希望能設計一顆不因人設限，如客製化般滿足每 個人所需的枕頭，讓它為改善您的睡眠體驗，進而擁有更好的生活品質。