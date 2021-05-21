戴口罩眼睛更要發亮！蘭蔻全新亮眼精萃 在家好好保養

全台疫情都是三級狀態，大家若因為工作得要出門，必定得戴上口罩，此時露出的雙眼，是否有神就更重要了，蘭蔻最有名的小黑瓶超未來肌因賦活露，讓大家肌膚狀態更穩定，現在也推出全新「超未來肌因亮眼精粹霜」，讓大家在家的時間，可以好好保養眼睛，透出光亮明眸。

蘭蔻超未來肌因系列，都含有專利微生態修護科技，而全新超未來肌因亮眼精粹霜將科技，首度運用在眼周保養，能夠在夜間，為眼周肌膚修護，從修護眼周肌膚微生態環境平衡開始，加強對外屏障力，也能淡化黑眼圈、細紋，讓脆弱的眼周肌膚，能夠達到高效保養。