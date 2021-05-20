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熱騰騰、超多圖的宋仲基時尚大片 慵懶性感穿DIOR睡衣 讓人心跳漏拍
今天韓國版《GQ》釋出超過10張宋仲基的採訪照片，不論是濕身在泳池、或慵懶斜倚沙發上，都滿足了《黑道律師文森佐》的粉絲們對於文森佐的各種想念，在這系列照片他全數以DIOR秋季時裝亮相，並且穿上熱騰騰、甫上市的男裝居家服系列，絲綢睡衣更顯迷人俊雅。
在韓國版《GQ》的訪談中，宋仲基提到之前釋出的《黑道律師文森佐》幕後花絮，他被拍到在病房的殺青戲俯身哭泣，全汝彬還拍拍他的背，他表示這部戲的工作人員與演員們感情都太好了，致使他常真情流露，也很感謝因為這部戲得到到了「宋隊長」的暱稱。而他在雜誌中詮釋的服裝，盡數來自DIOR男裝創意總監Kim Jones與藝術家Kenny Scharf共同打造的2021秋季男裝，藉由藝術家標誌性的螢光視覺效果，渲染出超現實的彩色宇宙，也融合了卡通、科幻小說元素打造出來的經典虛擬生物；日前南柱赫在首爾參加店上活動時，也以同系列正裝出席。
此外，宋仲基在泳池畔所穿的睡衣，來自DIOR男裝首度推出的家居服系列，以DIOR經典藍、白色系為主的絲綢織品，舒適奢華，散發著慵懶性感的男人味；蕭敬騰日前也在臉書釋出搶先到手的「DIOR家居服套裝」，包括海軍藍Dior Oblique羊絨、絲綢緹花披肩以及眼罩、拖鞋和緹花小袋，不僅展現居家品味，也適合出門旅行之用。
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