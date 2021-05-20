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五桐號「全品項85折」！摩斯app獨享 蛋堡餐現省11元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
五桐號推出限時段的外帶、外送85折優惠。圖／五桐號提供
五桐號推出限時段的外帶、外送85折優惠。圖／五桐號提供

儘管疫情升溫，但是手搖飲愛好者在炎炎夏日中，仍然會想要清涼一下。連鎖手搖飲「五桐號」宣佈，至5月28日前，推出限時外帶、外送皆可享全品項85折的優惠，為民眾在防疫期間打氣。「摩斯漢堡」則是推出APP專屬優惠，早、午、晚餐皆有對應方案，更添民眾便利性。

五桐號主打「杏仁凍五桐茶」使用5種茶葉沖煮的五桐茶，帶有焙火香氣的茶韻，再搭配口感軟嫩的杏仁凍品嚐，帶來豐富的滋味，另外還有招牌五桐奶霜、招牌五桐奶茶、清香奶霜烏龍等飲品。為了支持民眾居家防疫，即日起至5月28日期間，每日14:00至17:00期間，全台門市均推出來來店自取全品項85折的優惠。另外距離門市2公里內，消費滿400元即可免費外送，同樣也可享全品項85折優惠，降低出門風險。

即日起到5月31日期間，摩斯漢堡推出MOS Order APP專屬優惠，早餐時段可享經典蛋堡套餐優惠價59元（原價70元）、早餐4人套餐369元（原價542元）等不同優惠。午晚餐時段則有經典漢堡4件組優惠，共有藜麥薑燒珍珠堡、藜麥海洋珍珠堡、藜麥杏鮑菇珍珠堡、摩斯鱈魚堡、摩斯吉士漢堡、黃金炸蝦堡6選1，搭配摩斯雞塊、薯條（S）、冰紅茶（L），原價200～210元，優惠價179元。其他也有3～5人的多人套餐可供選擇。

摩斯漢堡推出MOS Order APP專屬優惠，早午晚餐皆適用。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡推出MOS Order APP專屬優惠，早午晚餐皆適用。圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡 手搖飲料

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