Angelababy牙籤腿照片有合理？古力娜扎、Lisa穿520系列好清新

大陸近年為了廣大的營銷市場,以各式各樣的名目刺激消費,去年開始的520今年也持續接力,包括DIOR、CELINE和MONCLER等品牌都趕上「我愛你」的熱潮推出名人穿搭,品牌扛霸子Angelababy和BLACKPINK Lisa等代言人也都火速穿一波。

Angelababy在微博釋出了一系列520限定版的穿搭,配件主要以大陸首發銷售的漆皮Dior Caro為主,另外包括30 Montaigne、Book Tote等熱銷款,呼應520的儀式感,服裝也多是熾烈的紅色,例如禮服、I Love Paris心型圖案襯衫等,還拍出了驚人的牙籤腿照片。盟可睞MONCLER的520限定系列則是繽紛的圖樣,顯得年輕浪漫,來自紐約藝術家James Goldcrown的代表作「愛心塗鴉」渲染,面料以輕薄透氣為主,適合夏日穿搭,共有風衣、T恤和Durance小巧腰包等單品。