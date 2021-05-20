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Angelababy牙籤腿照片有合理？古力娜扎、Lisa穿520系列好清新

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Angelababy和Lisa分別詮釋了DIOR、CELINE的520系列單品。圖／取自微博、微信、品牌提供
Angelababy和Lisa分別詮釋了DIOR、CELINE的520系列單品。圖／取自微博、微信、品牌提供

大陸近年為了廣大的營銷市場，以各式各樣的名目刺激消費，去年開始的520今年也持續接力，包括DIOR、CELINE和MONCLER等品牌都趕上「我愛你」的熱潮推出名人穿搭，品牌扛霸子Angelababy和BLACKPINK Lisa等代言人也都火速穿一波。

Angelababy在微博釋出了一系列520限定版的穿搭，配件主要以大陸首發銷售的漆皮Dior Caro為主，另外包括30 Montaigne、Book Tote等熱銷款，呼應520的儀式感，服裝也多是熾烈的紅色，例如禮服、I Love Paris心型圖案襯衫等，還拍出了驚人的牙籤腿照片。盟可睞MONCLER的520限定系列則是繽紛的圖樣，顯得年輕浪漫，來自紐約藝術家James Goldcrown的代表作「愛心塗鴉」渲染，面料以輕薄透氣為主，適合夏日穿搭，共有風衣、T恤和Durance小巧腰包等單品。

CELINE也藉由520推出限量系列，主要以Triomphe Canvas經典帆布印花做為基礎設計，Mini Cabas、Boston Bag點綴CELINE心型手工刺繡Logo，迷你直立托特包、羊皮鍊條肩背包、圓形零錢包等，都是輕巧小配件；古力娜扎身穿JE T’AIME帽T，和Lisa都選搭印花刺繡迷你直立托特包款，輕盈配色相當符合夏天的氣息。

BLACKPINK Lisa選用印花刺繡迷你直立托特包，47,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
BLACKPINK Lisa選用印花刺繡迷你直立托特包，47,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Angelababy身穿紅色I Love Paris心型圖案襯衫、方格Check'n'Dior裙，搭配迷你Book Tote。圖／取自微博
Angelababy身穿紅色I Love Paris心型圖案襯衫、方格Check'n'Dior裙，搭配迷你Book Tote。圖／取自微博
Angelababy詮釋DIOR紅色短禮服搭配大陸首賣的黑色漆皮Dior Caro手袋。圖／取自微信
Angelababy詮釋DIOR紅色短禮服搭配大陸首賣的黑色漆皮Dior Caro手袋。圖／取自微信
Angelababy演繹Mizza豹紋套裝、寬褲搭襯紅色I Love Paris心型圖案30 Montaigne手袋。圖／取自微博
Angelababy演繹Mizza豹紋套裝、寬褲搭襯紅色I Love Paris心型圖案30 Montaigne手袋。圖／取自微博
MONCLER Durance腰包，24,400元。圖／MONCLER提供
MONCLER Durance腰包，24,400元。圖／MONCLER提供
Angelababy演繹Mizza豹紋套裝、寬褲搭襯紅色I Love Paris心型圖案30 Montaigne手袋。圖／取自微信
Angelababy演繹Mizza豹紋套裝、寬褲搭襯紅色I Love Paris心型圖案30 Montaigne手袋。圖／取自微信
古力娜扎身穿CELINE 520系列JE T’AIME帽T售價36,000元、印花刺繡迷你直立托特包47,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
古力娜扎身穿CELINE 520系列JE T’AIME帽T售價36,000元、印花刺繡迷你直立托特包47,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 520印花刺繡圓形零錢包，23,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 520印花刺繡圓形零錢包，23,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
MONCLER Montmin輕量風衣，44,000元。圖／MONCLER提供
MONCLER Montmin輕量風衣，44,000元。圖／MONCLER提供
Angelababy身穿紅色I Love Paris心型圖案襯衫、方格Check'n'Dior裙，搭配迷你Book Tote。圖／取自微博
Angelababy身穿紅色I Love Paris心型圖案襯衫、方格Check'n'Dior裙，搭配迷你Book Tote。圖／取自微博
CELINE 520羊皮革鍊條肩背包，26,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
CELINE 520羊皮革鍊條肩背包，26,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
Angelababy詮釋DIOR紅色短禮服搭配大陸首賣的黑色漆皮Dior Caro手袋。圖／取自微信
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古力娜扎身穿CELINE 520系列JE T’AIME帽T售價36,000元、印花刺繡迷你直立托特包47,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
古力娜扎身穿CELINE 520系列JE T’AIME帽T售價36,000元、印花刺繡迷你直立托特包47,500元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供

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