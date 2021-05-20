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Angelababy牙籤腿照片有合理？古力娜扎、Lisa穿520系列好清新
大陸近年為了廣大的營銷市場，以各式各樣的名目刺激消費，去年開始的520今年也持續接力，包括DIOR、CELINE和MONCLER等品牌都趕上「我愛你」的熱潮推出名人穿搭，品牌扛霸子Angelababy和BLACKPINK Lisa等代言人也都火速穿一波。
Angelababy在微博釋出了一系列520限定版的穿搭，配件主要以大陸首發銷售的漆皮Dior Caro為主，另外包括30 Montaigne、Book Tote等熱銷款，呼應520的儀式感，服裝也多是熾烈的紅色，例如禮服、I Love Paris心型圖案襯衫等，還拍出了驚人的牙籤腿照片。盟可睞MONCLER的520限定系列則是繽紛的圖樣，顯得年輕浪漫，來自紐約藝術家James Goldcrown的代表作「愛心塗鴉」渲染，面料以輕薄透氣為主，適合夏日穿搭，共有風衣、T恤和Durance小巧腰包等單品。
CELINE也藉由520推出限量系列，主要以Triomphe Canvas經典帆布印花做為基礎設計，Mini Cabas、Boston Bag點綴CELINE心型手工刺繡Logo，迷你直立托特包、羊皮鍊條肩背包、圓形零錢包等，都是輕巧小配件；古力娜扎身穿JE T’AIME帽T，和Lisa都選搭印花刺繡迷你直立托特包款，輕盈配色相當符合夏天的氣息。
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