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持續消除甲醛！Dyson全新空氣清淨機全密封過濾更安靜

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，一年四季都適合使用。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，一年四季都適合使用。圖／Dyson提供

隨著外部環境變化，人們待在家中室內的時間變得超長，更要確保呼吸的空氣品質潔淨。室內的污染物組成多元，根據Dyson調查，台灣民眾較熟知的室內空氣污染物以塵蟎、PM2.5、煙害、黴菌為主，但超過半數民眾對致癌物「甲醛」卻渾然不覺。Dyson正式在台推出全新09系列甲醛偵測空氣清淨機與07系列空氣清淨機，2個系列、4款產品均全機完全符合HEPA H13標準，不僅防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內，全密封HEPA過濾系統可捕捉99.95%小至0.1微米的微粒，如致敏原、細菌、H1N1病毒、花粉和黴菌等。

其中，Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09二合一甲醛偵測空氣清淨機與Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機，更配備全新固態甲醛感應器，除了以3個感應器分別收集懸浮微粒、揮發性有機化合物（VOCs）以及空氣相對濕度和溫度之外，更加入全新固態甲醛感應器，能夠獨立、持續及準確地偵測甲醛，可自動分辨及排除其他氣體，例如苯、二氧化氮（NO2）等。配合Dyson獨特演算法，可智能偵測並逐秒精準地分析，並透過LCD螢幕獨立顯示甲醛監控數據，讓甲醛數據看得見。不僅如此，相較一般凝膠狀的甲醛感應器容易隨著時間變乾與變質，並容易混淆其他有機化合物，Dyson全新09系列甲醛偵測空氣清淨機採用電化電池的智能甲醛感應器，不會隨時間老化，可在機器使用壽命內保持精準，並透過Dyson Cryptomic分解甲醛科技持續有效消滅甲醛 。

除了空氣淨化功能，Dyson也重視使用者寧靜舒適的產品使用體驗，經反覆設計、測試及改良，Dyson工程師將空氣排出的孔徑加寬以調節整體氣流，更改善了孔徑的形狀，從而減少了空氣與機器表面之間的摩擦力，使得Dyson Purifier Cool二合一空氣清淨機TP07/TP09噪音降低達20%，運轉更加安靜。

Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機（HP09）LCD螢幕可獨立顯示甲醛數值。圖／Dyson提供
Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde三合一甲醛偵測涼暖空氣清淨機（HP09）LCD螢幕可獨立顯示甲醛數值。圖／Dyson提供
Dyson全新空氣清淨機07、09系列，共4款產品正式在台登場，建議售價19,900元起至28,900元。圖／Dyson提供
Dyson全新空氣清淨機07、09系列，共4款產品正式在台登場，建議售價19,900元起至28,900元。圖／Dyson提供
由右至左分別為Dyson空氣清淨機過濾網罩、組合濾網（含HEPA濾網與活性碳濾網）、活性碳濾網與選擇性催化氧化（SCO）濾網，可捕捉99.95％的細菌、H1N1病毒與過敏源，並持續消滅甲醛。圖／Dyson提供
由右至左分別為Dyson空氣清淨機過濾網罩、組合濾網（含HEPA濾網與活性碳濾網）、活性碳濾網與選擇性催化氧化（SCO）濾網，可捕捉99.95％的細菌、H1N1病毒與過敏源，並持續消滅甲醛。圖／Dyson提供

甲醛 空氣清淨機 黴菌

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