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疫情衝擊 台北福華即起「暫停客房預訂」公共區不開放

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北福華全面暫停客房預訂至5月28日。圖／摘自官方粉絲團
台北福華全面暫停客房預訂至5月28日。圖／摘自官方粉絲團

疫情嚴峻，民眾宅家不出門，繼台北喜來登大飯店，以及山形閣，川湯飯店旗艦館、兆品酒店等宜蘭14旅館飯店，相繼宣布暫停客房預定至5月28日，台北福華大飯店今（20日）也在官方粉絲團宣布，即日起至5月28日前暫停訂房。業者表示，目前館內還有先前入住的房客，一樣會提供客房餐飲服務，至於5月28日前已預訂的消費者，則會致電詢問入住意願。

疫情從雙北延燒到全台，對飯店、餐飲業可說雪上加霜，尤其住房更難填補。台北福華大飯店在臉書公告，為配合政府防疫政策，即日起至5月28日飯店設施及餐廳營運調整，其中，珍珠坊 、點心坊正常營業，麗香苑及江南春暫不提供內用服務，蓬萊邨、七賢吧及彩虹座則暫時停止營運；餐飲部分新增各項餐點外帶。

台北福華也全面暫停客房預訂至5月28日，飯店設施如三溫暖、健身房、游泳池及兒童遊戲區，也暫停使用。

業者表示，2020福華飯店集團票券皆可展延，包括線上市集限時閃購、台北國際夏季旅展、ITF台北國際旅展、台北國際馬拉松博覽會等活動販售票券，皆可展延至2021年8月31日。

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