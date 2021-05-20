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迎向6月！誕生石珍珠帶來幸運與祝福

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
珍珠是6月誕生石。圖／MIKIMOTO、TASAKI提供
珍珠是6月誕生石。圖／MIKIMOTO、TASAKI提供

溫潤而優雅的珍珠是6月的幸運誕生石。珍珠純潔無瑕又獨一無二的特質，流露典雅動人的光暈，獨具個性美。以珍珠聞名全球的日本高級珠寶品牌MIKIMOTO，在初夏季節推出多款易於搭配的新品，期待藉由這個經典的有機寶石，將這份美好與幸運，傳遞給每一個人。

MIKIMOTO M Code系列，設計靈感源自於摩斯密碼，以幾何圖形呈現躍動感十足的鍊結，清新精緻的搭配日本Akoya珍珠，營造跳動而愉悅的視覺節奏，備有不同長度的長項鍊可以選擇；如今更推出全新的珍珠手鍊，展現現代風格的獨特優雅。此系列全台五間店鋪限定販售：台北101頂級珠寶旗艦店、台北遠東SOGO敦化店、台中新光三越店、台南新光三越新天地店與高雄漢神百貨店。

而同時上市的還有以夏日花卉作為設計靈感的MIKIMOTO花卉造型珍珠鑽戒，鑽石以不同的排列方式表現不同花朵的綻放姿態，以大小約7.50毫米的日本Akoya珍珠對稱搭配，好比夏日清晨的庭園中，萌芽初放的小花掛著清沁的露水，定格在指尖，溫潤亮白的色調與鑽石相輝映，清新優雅又不失俏麗，適合日常造型配搭。

而同樣是來自日本的TASAKI，則是針對今年春夏balance系列新品，攜手國際超模汪曲攸拍攝全新的形象廣告，透過珍珠串鍊與新品的幾何線條混搭，展現珍珠別樹一幟又率性的樣貌，並襯托出現代女性自信大方的樣貌，與珍珠的溫潤優雅相互輝映。

全新MIKIMOTO花卉造型珍珠鑽戒五瓣花瓣款，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，60,000元。圖／MIKIMOTO提供
全新MIKIMOTO花卉造型珍珠鑽戒五瓣花瓣款，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，60,000元。圖／MIKIMOTO提供
全新作品MIKIMOTO花卉造型珍珠鑽戒三瓣花瓣款，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，60,000元。圖／MIKIMOTO提供
全新作品MIKIMOTO花卉造型珍珠鑽戒三瓣花瓣款，18K白金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，60,000元。圖／MIKIMOTO提供
超模汪曲攸演繹TASAKI全新balance系列balance loop戒指。圖／TASAKI提供
超模汪曲攸演繹TASAKI全新balance系列balance loop戒指。圖／TASAKI提供
超模汪曲攸演繹TASAKI全新balance系列balance step珍珠項鍊、balance step珍珠耳環、balance loop戒指。圖／TASAKI提供
超模汪曲攸演繹TASAKI全新balance系列balance step珍珠項鍊、balance step珍珠耳環、balance loop戒指。圖／TASAKI提供
全新MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，53,000元。圖／MIKIMOTO提供
全新MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，53,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jewels in Motion系列珍珠墜鍊可依造型需求滑動珍珠位置，三顆珍珠款，18K黃金鍊結配日本Akoya珍珠，44,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jewels in Motion系列珍珠墜鍊可依造型需求滑動珍珠位置，三顆珍珠款，18K黃金鍊結配日本Akoya珍珠，44,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊黃K金款，83公分，17萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊黃K金款，83公分，17萬5,000元。圖／MIKIMOTO提供
超模汪曲攸演繹TASAKI全新balance系列balance neo珍珠耳環與balance loop戒指。圖／TASAKI提供
超模汪曲攸演繹TASAKI全新balance系列balance neo珍珠耳環與balance loop戒指。圖／TASAKI提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊黃K金款，62公分，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊黃K金款，62公分，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊白K金款，62公分，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊白K金款，62公分，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
全新MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，53,000元。圖／MIKIMOTO提供
全新MIKIMOTO M Code系列珍珠手鍊，18K黃金搭配日本Akoya珍珠，53,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊白K金款，83公分，19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊白K金款，83公分，19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jewels in Motion系列珍珠墜鍊三顆珍珠款，18K黃金鍊結配日本Akoya珍珠，44,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO Jewels in Motion系列珍珠墜鍊三顆珍珠款，18K黃金鍊結配日本Akoya珍珠，44,000元。圖／MIKIMOTO提供

日本 鑽石 珠寶

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