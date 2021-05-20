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宅在家吃什麼？全台外帶享66折起優惠、限量送防疫包
疫情期間宅在家吃什麼？高雄THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌LA ONE歐陸廚房、咖啡輕食、烘焙坊以及天才好食光網路商店，以及金色三麥餐飲集團旗下金色三麥餐廳、petit doux微兜、UMAMI金色三麥，都推出外帶66折起好康優惠，金色三麥餐飲集團雙北門市外帶自取消費滿2,000元，還加贈限量防疫包乙份。
自疫情升溫以來，金色三麥餐飲集團單周外帶訂單成長一舉突破20%，顯示民眾外帶需求顯著增加。為挺全民防疫，金色三麥餐飲集團旗下餐廳品牌，即日起至6月20日暫時取消內用，除盒餐、酒精性飲品之外，外帶自取還享66折優惠；在疫情較為嚴峻的雙北地區，外帶自取消費滿2,000元，限量加贈防疫包乙份。
高雄THOMAS CHIEN 餐飲事業群旗下品牌LA ONE歐陸廚房、咖啡輕食、烘焙坊以及天才好食光網路商店，除了餐廳門市實體通路嚴守防疫守則，更分別推出外帶餐點優惠、外帶午餐超值餐盒以及麵包餐盒預購等，而網路商店更提供多元生鮮即食麵包點心商品。
LA ONE Kitchen歐陸廚房推出午餐外帶餐盒，共有4款，豬肉漢堡排餐盒、墨魚鑲飯餐盒、嫩煎松阪豬餐盒、蕃茄肉醬義大利麵餐盒，每款定價300元，附有歐式麵包以及小沙拉（肉醬麵無附麵包），同時贈送冷泡茶一瓶（一個餐盒一瓶），只要提前一日預訂，滿20個還提供高雄市區外送服務。此外，外帶早午晚餐餐點，都享有九折優惠（外帶午餐餐盒不適用九折活動）。
如果想要餐點外送，也可以上Uber Eats 搜尋「LA ONE 歐陸廚房博愛店」，將主廚精選的美味料理，直接外送到家，不出門也可盡享美食（Uber Eats外送餐點不適用九折優惠）。
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