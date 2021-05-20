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強大氣場都幫你準備好了！超殺女、Somi帥戴LV太陽眼鏡

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
韓國女星韓星全昭彌Somi詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供
韓國女星韓星全昭彌Somi詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

路易威登（Louis Vuittton，簡稱LV）在夏季來臨時，推出嶄新的太陽眼鏡系列，邀請包括韓星全昭彌（Somi）、「超殺女」Chloë Moretz搶先演繹。兩人如同角色互換，分別呈現強大氣場與甜美風格，也說明了產品的百搭特色。

LV嶄新的太陽眼鏡系列，延續了品牌慣有的奢華細節，以及宛如高級珠寶設計的經典特色。像是利用黑色醋酸纖維製成的鏡框，因為材質彈性較佳不易斷裂且能呈現豐富多元的花色，所以LV就在鏡臂上點綴了招牌的Monogram圖案；或是結合Oversized設計，並有著金屬「LV」logo裝飾。其中最特別的還是金屬款，從鏡架延伸出帶有精細LV刻紋鍊結，搭配了飛行員的框型，展現出陽剛與柔美融合的特色。為此新系列太陽眼鏡的推出，LV也請了Somi跟超殺女分別詮釋，金屬框和醋酸纖維的款式，無論戴上哪一款立刻就帶出強大氣場，讓人難忘。

「超殺女」Chloë Moretz詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供
「超殺女」Chloë Moretz詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

推出新太陽眼鏡的還有DIOR，全新Signature系列，是品牌創意總監Maria Grazia Chiuri為早秋時裝發表搭配所設計。提供了方型、蝴蝶型、圓形與飛行員等框型為主，鏡架利用黑色或玳瑁色醋酸纖維製成，靈感源自最初Book Tote托特包經典樣式，因此能看到寬大的鏡臂上有著Christian Dior字樣並刻畫兩道金線，並凸顯了濃濃的80年代復古風格。

韓國女星韓星全昭彌Somi詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供
韓國女星韓星全昭彌Somi詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

「超殺女」Chloë Moretz詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供
「超殺女」Chloë Moretz詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

LV MY LV CHAIN PILOT太陽眼鏡24,700元。圖／Louis Vuittton提供
LV MY LV CHAIN PILOT太陽眼鏡24,700元。圖／Louis Vuittton提供

LV LINK SQUARE 太陽眼鏡24,500元。圖／Louis Vuittton提供
LV LINK SQUARE 太陽眼鏡24,500元。圖／Louis Vuittton提供

LV MY MONOGRAM SQUARE太陽眼鏡16,500元。 圖／Louis Vuittton提供
LV MY MONOGRAM SQUARE太陽眼鏡16,500元。 圖／Louis Vuittton提供

Dior Signature S1U棕色玳瑁方框太陽眼鏡16,400元。圖／DIOR提供
Dior Signature S1U棕色玳瑁方框太陽眼鏡16,400元。圖／DIOR提供

Dior Signature B1U黑色蝴蝶框太陽眼鏡16,400元。圖／DIOR提供
Dior Signature B1U黑色蝴蝶框太陽眼鏡16,400元。圖／DIOR提供

LV 品牌

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