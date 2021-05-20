強大氣場都幫你準備好了！超殺女、Somi帥戴LV太陽眼鏡

路易威登（Louis Vuittton，簡稱LV）在夏季來臨時，推出嶄新的太陽眼鏡系列，邀請包括韓星全昭彌（Somi）、「超殺女」Chloë Moretz搶先演繹。兩人如同角色互換，分別呈現強大氣場與甜美風格，也說明了產品的百搭特色。

LV嶄新的太陽眼鏡系列，延續了品牌慣有的奢華細節，以及宛如高級珠寶設計的經典特色。像是利用黑色醋酸纖維製成的鏡框，因為材質彈性較佳不易斷裂且能呈現豐富多元的花色，所以LV就在鏡臂上點綴了招牌的Monogram圖案；或是結合Oversized設計，並有著金屬「LV」logo裝飾。其中最特別的還是金屬款，從鏡架延伸出帶有精細LV刻紋鍊結，搭配了飛行員的框型，展現出陽剛與柔美融合的特色。為此新系列太陽眼鏡的推出，LV也請了Somi跟超殺女分別詮釋，金屬框和醋酸纖維的款式，無論戴上哪一款立刻就帶出強大氣場，讓人難忘。

「超殺女」Chloë Moretz詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

推出新太陽眼鏡的還有DIOR，全新Signature系列，是品牌創意總監Maria Grazia Chiuri為早秋時裝發表搭配所設計。提供了方型、蝴蝶型、圓形與飛行員等框型為主，鏡架利用黑色或玳瑁色醋酸纖維製成，靈感源自最初Book Tote托特包經典樣式，因此能看到寬大的鏡臂上有著Christian Dior字樣並刻畫兩道金線，並凸顯了濃濃的80年代復古風格。

韓國女星韓星全昭彌Somi詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

「超殺女」Chloë Moretz詮釋LV新款太陽眼鏡。圖／Louis Vuittton提供

LV MY LV CHAIN PILOT太陽眼鏡24,700元。圖／Louis Vuittton提供

LV LINK SQUARE 太陽眼鏡24,500元。圖／Louis Vuittton提供

LV MY MONOGRAM SQUARE太陽眼鏡16,500元。 圖／Louis Vuittton提供

Dior Signature S1U棕色玳瑁方框太陽眼鏡16,400元。圖／DIOR提供