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魏如萱：喝完腸道很開心！「惜惜康普茶」新品享優惠

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「惜惜康普茶」推出兩款風味，分別是甘甜爽口的「清爽茶香」，以及香醇渾厚的「醇厚果香」，冰飲風味更佳。圖／Fooko馥可提供
「惜惜康普茶」推出兩款風味，分別是甘甜爽口的「清爽茶香」，以及香醇渾厚的「醇厚果香」，冰飲風味更佳。圖／Fooko馥可提供

這款新茶，連娃娃魏如萱也讚，「口感溫柔，一點點的甜，一點點的酸，不小心就會喝完一整瓶；你們看看我笑得有多開心，我的腸道也很開心。」這是由台灣新生代組成的「Fooko馥可」專業飲品團隊推出的「惜惜(Sio-Sioh)康普茶」，主打飲品成分只有水、糖、茶及益生菌4種，以天然原料發酵而成。

惜惜康普茶也是首支在超商販售的康普茶，即日起在7-ELEVEN搶先登場，同時推出新品嘗鮮價，即起至6/2購買惜惜康普茶單件29元(原價35元)、兩件合購價46元，並同步於momo購物網及PChome線上購物網販售。

「康普茶」強調不是茶、也不是酒，而是在歐美風靡許久的自然發酵飲品。在疫情嚴峻時刻，健康意識抬頭，康普茶在「少添加多健康」的消費趨勢中，被點名為「有機會成為下一個明星飲品」。這款發酵後的茶，呈現自然獨特的酸甜滋味，清爽解膩。

多數傳統製程的康普茶需要全程冷藏，以防變質或二次發酵，惜惜康普茶透過UHT殺菌技術，讓飲品能在室溫保存，同時保留對身體有益、耐酸耐熱的益源質(Postbiotic)，益源質容易到達腸道，創造有利好菌生長的環境，幫助維持生理機能，減輕身心負擔。經發酵創造出來的營養元素還包含維生素及有機酸，可調整體質。營養師陳嫚羚表示，「康普茶中的維生素和礦物質，多少能補充一些外食族飲食缺口，益源質能幫助調整腸道菌相，維持上班族消化道健康。相較於一般飲料，是更健康但不減美味的新選擇。」

惜惜康普茶有兩款風味選擇，包含清爽茶香、醇厚果香，兩款熱量均不到100大卡。品牌名稱「惜惜」Sio-Sioh，取自台語發音，採用台灣人最熟悉的詞語，道出專屬這個世代的故事與價值觀，訴求惜人愛物、知足的生活態度。

惜惜康普茶即日起於實體通路7-ELEVEN，以及兩大電商平台momo及PChome開賣。圖／Fooko馥可提供
惜惜康普茶即日起於實體通路7-ELEVEN，以及兩大電商平台momo及PChome開賣。圖／Fooko馥可提供

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