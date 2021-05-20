給識貨行家！真力時推出ZENITH ICONS官方認證骨董表

許多擁有豐厚歷史與製表實力的鐘表品牌，近幾年來陸續都有推出官方認證骨董時計的販售服務，讓鐘表愛好者有機會能珍藏這些在歷史上富有意義的代表作，，其中最新跟上這個腳步的，是LVMH集團旗下的真力時（Zenith）。

真力時推出的Zenith ICONS真力時典藏腕表，是由真力時表廠收購、修復並加以認證，僅供品牌專賣店發售、別具歷史重要意義的臻品表款，具有完整的可追溯性。品牌首先搜羅經典骨董作品中最為完好、保存狀況最佳的款式，再由Zenith擁有完備歷史檔案的傳承部門鑑定，確保所有零件皆為真實無誤，並與原版表款保持一致。

在修復過程中，Zenith盡可能保留原版零件和材質，力求保持原狀與歷史特徵。如果不得已必須更換某些零件，真力時亦會採用歷史悠久的骨董零件。最後，則是為時計提供一份確保其可追溯性的護照。真力時為ICONS典藏腕表的機芯、所有製造瑕疵和零件的正常磨損提供3年保固期。ICONS腕表配備特製的藍色皮革表盒，設計靈感源自真力時的骨董表盒。