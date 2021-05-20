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給識貨行家！真力時推出ZENITH ICONS官方認證骨董表

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ICONS腕表配備特製的藍色皮革表盒，設計靈感源自真力時的骨董表盒。圖／真力時提供
ICONS腕表配備特製的藍色皮革表盒，設計靈感源自真力時的骨董表盒。圖／真力時提供

許多擁有豐厚歷史與製表實力的鐘表品牌，近幾年來陸續都有推出官方認證骨董時計的販售服務，讓鐘表愛好者有機會能珍藏這些在歷史上富有意義的代表作，，其中最新跟上這個腳步的，是LVMH集團旗下的真力時（Zenith）。

真力時推出的Zenith ICONS真力時典藏腕表，是由真力時表廠收購、修復並加以認證，僅供品牌專賣店發售、別具歷史重要意義的臻品表款，具有完整的可追溯性。品牌首先搜羅經典骨董作品中最為完好、保存狀況最佳的款式，再由Zenith擁有完備歷史檔案的傳承部門鑑定，確保所有零件皆為真實無誤，並與原版表款保持一致。

在修復過程中，Zenith盡可能保留原版零件和材質，力求保持原狀與歷史特徵。如果不得已必須更換某些零件，真力時亦會採用歷史悠久的骨董零件。最後，則是為時計提供一份確保其可追溯性的護照。真力時為ICONS典藏腕表的機芯、所有製造瑕疵和零件的正常磨損提供3年保固期。ICONS腕表配備特製的藍色皮革表盒，設計靈感源自真力時的骨董表盒。

ICONS典藏腕表已於去年率先在日本東京銀座專賣店登場，未來幾個月內將將陸續擴展至真力時全球其他專賣店。此次首批於上海南京西路專賣店發售的ICONS典藏腕表，將重點聚焦從1969年至1972年推出最早期，也最具代表性的 El Primero表款。

ZENITH ICONS腕表的骨董資料。圖／真力時提供
ZENITH ICONS腕表的骨董資料。圖／真力時提供
ZENITH A385，為史上三款搭載El Primero機芯的精鋼表款之一。這款腕表配備當時前所未見的漸層煙燻棕色表盤，搭配綴以真力時四角星標誌的正方酒桶形表殼，是當時的廣告主打款。圖／真力時提供
ZENITH A385，為史上三款搭載El Primero機芯的精鋼表款之一。這款腕表配備當時前所未見的漸層煙燻棕色表盤，搭配綴以真力時四角星標誌的正方酒桶形表殼，是當時的廣告主打款。圖／真力時提供
ZENITH G581，搭載El Primero自動上鍊導柱輪計時機芯。圖／真力時提供
ZENITH G581，搭載El Primero自動上鍊導柱輪計時機芯。圖／真力時提供
ZENITH A384腕表，誕生於1969年，是出現於新聞發佈剪報和首批El Primero代表作。這款腕表採用正方酒桶形表殼、綴以真力時四角星標誌、搭配黑白分明的貓熊面。圖／真力時提供
ZENITH A384腕表，誕生於1969年，是出現於新聞發佈剪報和首批El Primero代表作。這款腕表採用正方酒桶形表殼、綴以真力時四角星標誌、搭配黑白分明的貓熊面。圖／真力時提供
ZENITH A386，於1969年推出，配備古典風範的圓形表殼，搭配衍生自第一款El Primero機芯腕表的筆直表耳，為真力時Chronomaster系列的藍本。這款腕表上的三色計時盤前所未見、搭配十進制刻度格，為計時腕表的經典傑作。圖／真力時提供
ZENITH A386，於1969年推出，配備古典風範的圓形表殼，搭配衍生自第一款El Primero機芯腕表的筆直表耳，為真力時Chronomaster系列的藍本。這款腕表上的三色計時盤前所未見、搭配十進制刻度格，為計時腕表的經典傑作。圖／真力時提供

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