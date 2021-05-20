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外帶75折、外送滿千送200！美滋鍋、樂天皇朝拼防疫

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
美滋鍋提供有多種特色鍋底與食材。圖／美滋鍋提供
美滋鍋提供有多種特色鍋底與食材。圖／美滋鍋提供

隨著台灣新冠肺炎疫情持續不斷，來自新加坡的「樂天皇朝」與「美滋鍋」，即日起推出「外帶全單75折」、「免服務費」的用餐優惠，搭配外送平台，還有滿千送200、免運費、加贈明星商品等不同的優惠，讓民眾居家隔離時也能兼顧美味。

來自新加坡的樂天皇朝，自2015年首度登台，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，每個顏色分別代表起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。而為女性族群所設計的美滋鍋，自2019年抵台，店內特別打造出粉紅色調的網美環境，並提供膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養生香辣鍋等口味的湯底，以及超過200種的食材。

目前樂天皇朝與美滋鍋仍提供內用服務，並透過實名制、梅花座等方式打造安心環境，並且提供免服務費的防疫優惠。即日起至恢復二級警示之前，樂天皇朝與美滋鍋均可享外帶自取、門市外送的「全單75折」優惠；透過樂天外送，則可享單筆滿1000抵200，再享3公里內免運費的優惠。若是透過熊貓或Uber eats，則可享消費滿額加贈明星商品。

樂天皇朝以「八色小籠包」最具代表性。圖／樂天皇朝提供
樂天皇朝以「八色小籠包」最具代表性。圖／樂天皇朝提供

新加坡 新冠肺炎 疫情

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