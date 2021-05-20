外帶75折、外送滿千送200！美滋鍋、樂天皇朝拼防疫

隨著台灣新冠肺炎疫情持續不斷，來自新加坡的「樂天皇朝」與「美滋鍋」，即日起推出「外帶全單75折」、「免服務費」的用餐優惠，搭配外送平台，還有滿千送200、免運費、加贈明星商品等不同的優惠，讓民眾居家隔離時也能兼顧美味。

來自新加坡的樂天皇朝，自2015年首度登台，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，每個顏色分別代表起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。而為女性族群所設計的美滋鍋，自2019年抵台，店內特別打造出粉紅色調的網美環境，並提供膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養生香辣鍋等口味的湯底，以及超過200種的食材。