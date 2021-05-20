聽新聞
test
0:00 / 0:00
外帶75折、外送滿千送200！美滋鍋、樂天皇朝拼防疫
隨著台灣新冠肺炎疫情持續不斷，來自新加坡的「樂天皇朝」與「美滋鍋」，即日起推出「外帶全單75折」、「免服務費」的用餐優惠，搭配外送平台，還有滿千送200、免運費、加贈明星商品等不同的優惠，讓民眾居家隔離時也能兼顧美味。
來自新加坡的樂天皇朝，自2015年首度登台，提供多款中華經典料理，其中又以「八色小籠包」最具代表性，每個顏色分別代表起司、黑松露、人參、麻辣等8種不同口味。而為女性族群所設計的美滋鍋，自2019年抵台，店內特別打造出粉紅色調的網美環境，並提供膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養生香辣鍋等口味的湯底，以及超過200種的食材。
目前樂天皇朝與美滋鍋仍提供內用服務，並透過實名制、梅花座等方式打造安心環境，並且提供免服務費的防疫優惠。即日起至恢復二級警示之前，樂天皇朝與美滋鍋均可享外帶自取、門市外送的「全單75折」優惠；透過樂天外送，則可享單筆滿1000抵200，再享3公里內免運費的優惠。若是透過熊貓或Uber eats，則可享消費滿額加贈明星商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言