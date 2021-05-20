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丹堤咖啡外帶自取「第二杯3折」 線上咖啡寄杯買5送5
即日起至6月8日防疫期間，為鼓勵民眾外帶取代內用，丹堤咖啡推出指定門市外帶自取可享丹堤美饌系列、早午餐系列單點全面77折，所有大杯以上飲品第2杯3折優惠。
此外，加碼丹堤行動購物寄杯網優惠，線上刷卡購買咖啡寄杯，可享買5送5的優惠，每人限購2次，可跨店分次領取。購買連結：https://lihi1.com/c2fw8；外帶自取活動適用門市：https://reurl.cc/ynxXel。
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