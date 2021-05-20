丹堤咖啡外帶自取「第二杯3折」 線上咖啡寄杯買5送5

目前全台有超過40家門市的人氣咖啡「黑沃咖啡」，日前因應COVID-19嚴峻，配合政府政策全面取消內用且改實聯制。而限定黑沃台北威秀店特地祭出「外送滿額」送美式咖啡兌換券一張、來店購買咖啡豆再免費招待100元價值單品咖啡一杯，喜歡咖啡的民眾快衝！

2021-05-21 13:28