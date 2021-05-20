帥照連發吸67萬讚！帥牛郎「山下智久」成迪奧美妝大使

最近投入新劇「Tokyo Vice」拍攝的36歲日本男星山下智久，在劇中將飾演最帥牛郎，他在離開傑尼斯事務所後人氣持續看漲，最新接下代言是DIIOR迪奧美妝形象大使，一連曝光5張帥照，在IG按讚數破67萬。

1996年出道的山下智久，橫跨音樂、戲劇、電影與時尚潮流，是走紅全亞洲的日本男神，他也登上國際舞台，之前曾在美劇「極地闇殺The Head」演出，也演出好萊塢動作喜劇新片「玩命大臨演」，預計2022年上映。

山下智久表示，對於迪奧懷抱著憧憬，很開心能夠擔任迪奧美妝形象大使，更希望透過自己的觀點與力量，傳達迪奧之美的真義。