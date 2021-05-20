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百貨防疫：戶外「速利便」重出江湖、線上購物成長3倍

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
遠東百貨恢復一樓戶外「速利便」，消費者不用入館，就可外帶購物與外送餐點。圖／遠百提供
遠東百貨恢復一樓戶外「速利便」，消費者不用入館，就可外帶購物與外送餐點。圖／遠百提供

全台疫情升級第三級警戒後，百貨通路除了積極部署維持商場安心安全外，也因人流大幅減少，紛紛另闢管道，像是戶外「速利便」重出江湖，餐飲也鼓勵外帶，並針對民眾外帶、醫護人員給予優惠。全民自律居家抗疫期間，就算不出門，透過百貨線上購物與APP，一樣能滿足生活購物機能，百貨發現，這周線上購物已有3倍成長。

遠東百貨恢復一樓戶外「速利便」，消費者不用入館，就可外帶購物與外送餐點。遠百發現，餐飲外帶明顯增加，外送與線上購物業績也有小幅成長。遠百各店也針對餐飲外帶與醫護人員給予優惠，像是遠百信義A13，三巡海南雞飯5月31日前外帶自取享7折優惠、醫護人員出示證件外帶自取享5折優惠。松發肉骨茶5月31日前外帶自取享7折優惠。筷炒5月31日前外帶自取享8折優惠，外帶便當海鮮、牛肉燴飯每份120元。

京站經過5/18、5/19自主停業兩日後，在今日恢復營業，全面實聯制調整升級全國通用「簡訊實聯制」讓民眾進館更快速方便；延續用餐鼓勵使用外送平台服務，在一樓增設外送外帶取貨區，並增設「得來速」安心取貨服務，讓顧客免下車也能享美食，全館共60家美食品牌包括真珠、饗食天堂、開飯等皆有參加。

指揮中心指揮官陳時中多次呼籲民眾沒事多待在家，疫情升級後，多數民眾自律減少外出，企業也啟動居家上班，居家時間變長，直接刺激線上購物需求大增，新光三越發現本周APP手機購物及beautySTAGE線上購物有3倍成長，熱賣商品包括居家運動健身、療癒香氛、超市用品，以及遠距工作、教學最需要的3C設備等，民眾在家配合防疫，也可透過手機、網站線上購物快速又方便。

民眾響應居家防疫，新光三越發現APP手機購物及beautySTAGE線上購物有3倍成長。圖／新光三越提供
民眾響應居家防疫，新光三越發現APP手機購物及beautySTAGE線上購物有3倍成長。圖／新光三越提供
京站推出全國通用「簡訊實聯制」。圖／京站提供
京站推出全國通用「簡訊實聯制」。圖／京站提供

醫護人員 疫情

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