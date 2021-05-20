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限量款Bell & Ross網路限定 以調酒之名火紅美味！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Bell & Ross近日發表一款限定版火紅色計時碼表，以鮮豔大紅，帶來熱情、樂觀聯想。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches（合成圖）。
Bell & Ross近日發表一款限定版火紅色計時碼表，以鮮豔大紅，帶來熱情、樂觀聯想。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches（合成圖）。

越稀少的事物，越是讓人想要擁有。不少精品都選擇發行國家、城市限量版，例如柏萊士（Bell & Ross）近日便和新加坡專業鐘表雜誌Revolution合作與紳士生活風格雜誌The Rake，推出一枚火紅色、限量的Bellytanker計時碼表。

時間暫時往回推移到2017年，鐘表品牌Bell & Ross推出了一款受復古風影響的Belly Tanker賽車與V2-94 BELLYTANKER計時碼表，手表的面盤具雙色（two-tone）設計以及測速儀，除計算時間也能量測物體的移動距離，更重要的是：復古風格大受好評，因而在2019年再推出限量999只的青銅版本。

就在近日， Bell & Ross選擇與新加坡Revolution鐘表雜誌與男性生活風格雜誌The Rake合作，推出一只精鋼款、但散發火紅視覺的V2-94 BELLYTANKER計時碼表特別限量款。紅色的視覺還有一個額外巧思：來自經典調酒Negroni。這款經典雞尾酒以琴酒、甜苦艾酒，與金巴利酒（Campari）為原料，並使用橙皮為香氣和視覺裝飾，苦、甜並存，加上鮮明酒感，成為調酒文化的經典一杯。

於是我們看到這只腕表的表圈、表面、拉力賽事（Rally）風格的皮表帶，悉數換上宛如Negroni的深邃紅色；不僅如此，這只限量腕表更帶有一個特別的收藏盒，內裡的斜紋軟呢，正以Negroni的深邃鮮紅為配色。腕表限量50只，訂價約4,500美金，僅在Revolution網站獨家販售。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

透明後底蓋可欣賞機芯佈局，並有The Rake的浮水印記。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches。
透明後底蓋可欣賞機芯佈局，並有The Rake的浮水印記。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches。
Bell & Ross V2-94 BELLYTANKER計時碼表限量版，限量50只，僅在Revolution網站販售。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches。
Bell & Ross V2-94 BELLYTANKER計時碼表限量版，限量50只，僅在Revolution網站販售。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches。
火紅色的視覺，從經典調酒Negroni而來，帶來義式美好生活的情趣聯想。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
火紅色的視覺，從經典調酒Negroni而來，帶來義式美好生活的情趣聯想。圖 / 翻攝自 ig @bellrosswatches。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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