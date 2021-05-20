這眼神太懂撩了！TOD’S宣布肖戰成為品牌代言人

幾年前因為一齣《陳情令》而走紅的大陸男星肖戰，帶文藝氣質的可愛形象擄獲不少粉絲心，也因此迅速成為時尚寵兒，相關的邀請不斷，還曾參與米蘭時裝周活動。最近，義大利時尚品牌TOD’S正式宣佈他成為品牌代言人，一系列形象照也隨之曝光，在創意總監Walter Chiapponi操刀打理下，肖戰展現出俐落簡約的型男風格，絕對是值得當作參考的穿搭範本。

肖戰在廣告中搭配了兩套造型，第一套以TOD’S經典款樂福鞋進化而成的黑色KATE皮鞋搭同色金屬T Logo T Timeless系列腰包為主，鎖鏈式立體金屬裝飾為皮鞋點綴出優雅雋永的質感，小巧的腰包則是具備中性魅力。另外一組照片秀出經典綁帶TABS休閒鞋，這雙鞋用純白配色勾勒出都市質感，帶點復古風的外型也非常百搭實穿。