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這眼神太懂撩了！TOD’S宣布肖戰成為品牌代言人

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供

幾年前因為一齣《陳情令》而走紅的大陸男星肖戰，帶文藝氣質的可愛形象擄獲不少粉絲心，也因此迅速成為時尚寵兒，相關的邀請不斷，還曾參與米蘭時裝周活動。最近，義大利時尚品牌TOD’S正式宣佈他成為品牌代言人，一系列形象照也隨之曝光，在創意總監Walter Chiapponi操刀打理下，肖戰展現出俐落簡約的型男風格，絕對是值得當作參考的穿搭範本。

肖戰在廣告中搭配了兩套造型，第一套以TOD’S經典款樂福鞋進化而成的黑色KATE皮鞋搭同色金屬T Logo T Timeless系列腰包為主，鎖鏈式立體金屬裝飾為皮鞋點綴出優雅雋永的質感，小巧的腰包則是具備中性魅力。另外一組照片秀出經典綁帶TABS休閒鞋，這雙鞋用純白配色勾勒出都市質感，帶點復古風的外型也非常百搭實穿。

無論是KATE鞋款或TABS休閒鞋，都另外提供女款、其他多種色系可選擇，讓粉絲們也可以和偶像穿同款設計。

TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD'S TABS休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
TOD'S TABS休閒鞋，23,000元。圖／迪生提供
TOD'S T Timelss金屬皮帶，13,800元。圖／迪生提供
TOD'S T Timelss金屬皮帶，13,800元。圖／迪生提供
TOD'S KATE黑色樂福鞋(女)，28,300元。圖／迪生提供
TOD'S KATE黑色樂福鞋(女)，28,300元。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD’S正式宣佈肖戰成為品牌代言人。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless黑色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless黑色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless 焦糖色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S T Timeless 焦糖色腰包，39,900元。圖／迪生提供
TOD'S KATE白色樂福鞋(女)，26,900元。圖／迪生提供
TOD'S KATE白色樂福鞋(女)，26,900元。圖／迪生提供

品牌 義大利

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