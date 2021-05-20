看中國藝術勾勒出的女性輪廓 女子無才真的是德？

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）香港將於2021年5月27日舉行「中國工藝精品」拍賣會，當中特別規劃了一系列名為「絕色：女性與中國藝術」，從明、清兩代至近代的藝術品共60餘件，探討女性於傳統及現代中國藝術體系所呈現的多元面向，並重釋中國美學邏輯古往今來對女性之美的視覺解讀，藉由傳統文化詮釋女性「美」並不止於容貌之美，更包含對「才」、「德」、「節」等多種情操的想像。尤其明清時期木板印刷的興起，更將這一視覺解讀帶向巔峰，全數拍品將於自即日起至5月26日止期間於香港邦瀚斯拍賣中心開放展出。

都說傳統重男輕女，不過在實際和生活接軌的藝術呈現上，女性的面貌卻從不模糊。邦瀚斯此次策展，希望從藝術脈絡中重新詮釋女性於不同歷史環境下的面貌。重點拍品包括張大千「讀書圖」，先後曾由陸丹林、方君璧、以及常宗豪收藏，來源有序。畫作以敦煌畫風呈現盛唐遺韻，是張大千敦煌臨古後風格轉變的仕女畫。

「絕色：女性與中國藝術」中也見證到明代最受歡迎的「西廂記」對當時藝術呈現女性時的深刻影像。「西廂記」為明代發行最廣的話本之一，學者統計明刊「西廂記」版本多達110種，大多版本配有插圖，也成為許多工藝畫作的取材對象。例如此次上拍清乾隆青白玉巧雕「西廂記」人物故事圖廊廡形山子，描繪崔鶯鶯與張生約定夜晚踰墻幽會，便被認為取材自天啟、崇禎年間的「新刻魏仲雪先生批點西廂記」中的插圖。