快訊

直播／全國三級警戒本土病例今再倍增？指揮中心記者會說明

國會疫情延燒 羅致政：辦公室第二名助理確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看中國藝術勾勒出的女性輪廓 女子無才真的是德？

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。圖／邦瀚斯提供
張大千1945年作「讀書圖」，設色紙本、立軸，估價500萬港元起。圖／邦瀚斯提供

國際拍賣行邦瀚斯（Bonhams）香港將於2021年5月27日舉行「中國工藝精品」拍賣會，當中特別規劃了一系列名為「絕色：女性與中國藝術」，從明、清兩代至近代的藝術品共60餘件，探討女性於傳統及現代中國藝術體系所呈現的多元面向，並重釋中國美學邏輯古往今來對女性之美的視覺解讀，藉由傳統文化詮釋女性「美」並不止於容貌之美，更包含對「才」、「德」、「節」等多種情操的想像。尤其明清時期木板印刷的興起，更將這一視覺解讀帶向巔峰，全數拍品將於自即日起至5月26日止期間於香港邦瀚斯拍賣中心開放展出。

都說傳統重男輕女，不過在實際和生活接軌的藝術呈現上，女性的面貌卻從不模糊。邦瀚斯此次策展，希望從藝術脈絡中重新詮釋女性於不同歷史環境下的面貌。重點拍品包括張大千「讀書圖」，先後曾由陸丹林、方君璧、以及常宗豪收藏，來源有序。畫作以敦煌畫風呈現盛唐遺韻，是張大千敦煌臨古後風格轉變的仕女畫。

「絕色：女性與中國藝術」中也見證到明代最受歡迎的「西廂記」對當時藝術呈現女性時的深刻影像。「西廂記」為明代發行最廣的話本之一，學者統計明刊「西廂記」版本多達110種，大多版本配有插圖，也成為許多工藝畫作的取材對象。例如此次上拍清乾隆青白玉巧雕「西廂記」人物故事圖廊廡形山子，描繪崔鶯鶯與張生約定夜晚踰墻幽會，便被認為取材自天啟、崇禎年間的「新刻魏仲雪先生批點西廂記」中的插圖。

而清代女性配戴的珠寶，則有一件19世紀翠玉嵌珍珠雜寶頭面及墜飾上拍。頭面是清代宮廷后妃穿著吉服時頭上所帶鈿子的裝飾物，鈿子上的各式珠寶飾件也可稱為鈿花或挑頭，此件頭面形製與挑頭相近，為清宮后妃首飾難得一作。

16-17世紀銅錯銀觀音立像，估價350萬港元起。圖／邦瀚斯提供
16-17世紀銅錯銀觀音立像，估價350萬港元起。圖／邦瀚斯提供
18世紀竹雕十美圖筆筒，估價40萬港元起。圖／邦瀚斯提供
18世紀竹雕十美圖筆筒，估價40萬港元起。圖／邦瀚斯提供
改琦「仕女圖冊」，估價40萬港元起。圖／邦瀚斯提供
改琦「仕女圖冊」，估價40萬港元起。圖／邦瀚斯提供
19世紀翠玉嵌珍珠雜寶頭面及墜飾，估價60萬港元起。圖／邦瀚斯提供
19世紀翠玉嵌珍珠雜寶頭面及墜飾，估價60萬港元起。圖／邦瀚斯提供
清乾隆青白玉巧雕「西廂記」人物故事圖廊廡形山子，估價待詢。圖／邦瀚斯提供
清乾隆青白玉巧雕「西廂記」人物故事圖廊廡形山子，估價待詢。圖／邦瀚斯提供

張大千 香港

延伸閱讀

《木偶奇遇記》改編類魂新作《Lies of P》 用說謊的藝術讓皮諾丘邁向人類

范景翔攜手「海綿寶寶」遇見李英愛「做好益件事 」

幼教老師製作線上學習活動影片免費分享 讓家長喘口氣

FT：台積布局策略 拿捏平衡的藝術

相關新聞

兼具溫度、美感、實用 一輩子的室內設計服務

一個人於一生持續相同職業，那是有多大的熱忱？而後又全心貫注於一個項目，背後注入的心思又有多少，本次OPEN團隊將透過來自台中的 豐聚設計 李羽芝、黃翊峰 設計總監 的故事，帶領您一起進入室內設計師的世界...

新竹老爺與全民齊心拼防疫 推出多款星級美味外帶餐

去年的這時候，全台灣面臨第一次的挑戰襲擊，就連佇立於新竹的護國神山們也都嚴正以待。

Nespresso創立至今最大突破！跨界攜手Chiara Ferragni

瑞士咖啡品牌Nespresso宣布，將跨界攜手紅遍全球的義大利時尚網紅企業家琪亞拉．法拉格妮（Chiara Ferrag...

疫情下「0住房」危機！飯店超前部署轉型「親子旅館」

暑假將近，疫情不明，旅遊業、飯店業再度被捲入「0成團」與「0住房」的危機中。今年多家飯店計畫突圍，尤其位在雙北市區、原本...

陸、空王者聯手了！IWC X AMG 最狂計時碼表新誕生！

雖是自然界最簡單的顏色，黑與白的組合卻展現極端的存在：可以輕盈但堅硬、也可以是高速與可靠，並廣泛運用在太空、賽車與精密手...

米其林三星「頤宮」首度推外帶！飯店星料理外帶懶人包

全台三級警戒，米其林餐廳也陸續開放外帶。最吸睛的要屬米其林三星餐廳頤宮首推外帶美食，饕客必點的「片皮鴨四吃」在家也吃得到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。