宅在家也要動起來！adidas、Columbia呈現夏日鍛鍊「是日救星」

雖然說宅在家就能拯救世界，但時間一拉長，加上飲食控制不確實，等到疫情降溫後，身材亦可能大「走鐘」。但炎炎夏日在家鍛鍊容易感到黏膩，因此adidas、Columbia也因應季節變化，推出機能涼感服飾，即使揮汗運動也能保有沁涼感。

時序進入酷暑悶熱的季節，adidas推出專為炎熱氣候而生的HEAT.RDY服飾，而且機能性再升級，內層吸濕、外層排汗，帶來乾爽穿著體驗。全新布料延展力再提升，更具彈性、抗撕拉，更穩定支撐，伸展型大動作也不受限制。而且上衣部分採用雙面圓編格紋針織技術的環保吸濕排汗布料，並針對腋下延伸至腰間等容易聚熱部位使用特殊透氣彈性網布，加強吸濕與散熱功能。短褲採用抗撕彈性布料，加強臀部延伸至大腿前側布料散熱效果，大網眼後磅腰帶設計，運動時更舒適自在。

有著酷涼冰點降溫、雪花冰感降溫，兩大涼感科技的Columbia受益於氣溫升高，品牌涼感衣也隨之熱賣。圖／Columbia提供

而機能涼感服飾，除了能促進運動時的效率，平常穿著，不僅減少冷氣強度、也減少夏天沖澡次數，意外的有省水和省電的效果。有著酷涼冰點降溫、雪花冰感降溫，兩大涼感科技的Columbia就提到，受益於氣溫升高，品牌涼感衣也隨之熱賣。因為，有別於一般涼感衣將提供冰涼感的成分，附著在衣物外層，會隨時間跟洗滌次數效果快速遞減。Columbia是將涼感成分直接與布料融合，所以不易隨時間或洗滌次數遞減。而且雪花冰感降溫科技，還在布料中添加熱能吸收劑，在觸摸時就有冰涼感，不開冷氣也能沁涼。

Columbia涼感快排短袖上衣1,580元。圖／Columbia提供

adidas HEAT.RDY系列女裝T恤1,490元。圖／adidas提供

Columbia快排超透氣短褲3,280元。圖／Columbia提供