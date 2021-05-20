創意總監教你搭！Boucheron珠寶學院線上開課

全國進入三級防疫，多數人待在家辦公，和家人一同生活、工作。但誰說待在家一定無聊？待在家也可以自主學習，提升免疫力同時提升品味力。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）由創意總監Claire Choisne帶頭親身上陣，除分享珠寶穿搭風格，更由男女模特兒自由展現肢體魅力，大膽詮釋自我。

在Claire Choisne巧手造型下，Jack耳釘時而變成耳畔的超酷存在，時而出現在黑色帽簷上，巧秒注入街頭潮流味。長短不一的Quatre項鍊和軍事風格長大衣上結合，成為具有流蘇、排序之美的金屬高級珠寶裝飾；喜歡編髮後的古典婉約？每個扭索髮結不如加上Quatre戒指裝飾，讓長髮造型獨一無二。

除此之外，多位男女模特兒也換上黑、白、灰等簡約素色，盡情展現肢體律動和珠寶穿搭風格。像是羽毛系列Plume de Paon手環巧妙出現在腳踝之上，律動十足；最新款、獨家使用海水藍綠玉髓的Serpent Bohème項鍊，以反搭風格成為美背上最性感的多層次風景。日前曾來台現身的Jack系列胸針，則成為黑色長版大衣上的金色別針，黑金閃耀。喜愛非洲部落風格的民俗風聯想？成串的Quatre耳環搭配高領毛衣，成現宛如上流社會的優雅身段。