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創意總監教你搭！Boucheron珠寶學院線上開課

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近期由創意總監Claire Choisne親身上陣，分享大量珠寶創意穿搭風格。圖 / Boucheron提供。（合成圖）
法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）近期由創意總監Claire Choisne親身上陣，分享大量珠寶創意穿搭風格。圖 / Boucheron提供。（合成圖）

全國進入三級防疫，多數人待在家辦公，和家人一同生活、工作。但誰說待在家一定無聊？待在家也可以自主學習，提升免疫力同時提升品味力。法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）由創意總監Claire Choisne帶頭親身上陣，除分享珠寶穿搭風格，更由男女模特兒自由展現肢體魅力，大膽詮釋自我。

在Claire Choisne巧手造型下，Jack耳釘時而變成耳畔的超酷存在，時而出現在黑色帽簷上，巧秒注入街頭潮流味。長短不一的Quatre項鍊和軍事風格長大衣上結合，成為具有流蘇、排序之美的金屬高級珠寶裝飾；喜歡編髮後的古典婉約？每個扭索髮結不如加上Quatre戒指裝飾，讓長髮造型獨一無二。

除此之外，多位男女模特兒也換上黑、白、灰等簡約素色，盡情展現肢體律動和珠寶穿搭風格。像是羽毛系列Plume de Paon手環巧妙出現在腳踝之上，律動十足；最新款、獨家使用海水藍綠玉髓的Serpent Bohème項鍊，以反搭風格成為美背上最性感的多層次風景。日前曾來台現身的Jack系列胸針，則成為黑色長版大衣上的金色別針，黑金閃耀。喜愛非洲部落風格的民俗風聯想？成串的Quatre耳環搭配高領毛衣，成現宛如上流社會的優雅身段。

透過各種高程度跳脫制式想像的珠寶穿搭，Boucheron除帶來令人愉悅的靈光一現，更展現百年珠寶頂級品牌的法式優渥品味。想看更多圖片或影片示範？則可登錄Boucheron的instagram官方帳號boucheron。

2015年由希臘礦石學家在非洲辛巴威發現的「海水藍綠玉髓（aquaprases）」，近期首次為高級珠寶品牌Boucheron巧妙打造為Serpent Bohème珠寶，清涼蔚藍。圖 / Boucheron提供。
2015年由希臘礦石學家在非洲辛巴威發現的「海水藍綠玉髓（aquaprases）」，近期首次為高級珠寶品牌Boucheron巧妙打造為Serpent Bohème珠寶，清涼蔚藍。圖 / Boucheron提供。
Boucheron的羽毛系列Plume de Paon手環巧妙出現在腳踝之上，律動而時髦。圖 / Boucheron提供。
Boucheron的羽毛系列Plume de Paon手環巧妙出現在腳踝之上，律動而時髦。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列胸針，黃金750、鑲嵌156顆圓鑽約1.24克拉，133萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Jack系列胸針，黃金750、鑲嵌156顆圓鑽約1.24克拉，133萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列手鐲，白金750、鑲嵌1顆玫瑰形切割鑽石約0.40克拉、745顆圓鑽約4.65克拉355萬元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛系列手鐲，白金750、鑲嵌1顆玫瑰形切割鑽石約0.40克拉、745顆圓鑽約4.65克拉355萬元。圖 / Boucheron提供。
在Claire Choisne巧手造型下，耳釘、戒指、項鍊，全數跳脫制式想像，帶來令人愉悅的神來一筆。圖 / Boucheron提供。（合成圖）
在Claire Choisne巧手造型下，耳釘、戒指、項鍊，全數跳脫制式想像，帶來令人愉悅的神來一筆。圖 / Boucheron提供。（合成圖）
Boucheron Serpent Bohème系列多水滴指環，白金750、鑲嵌1顆梨形海水藍綠玉髓約2.99克拉、16顆圓鑽約0.47克拉，30萬1,000元。圖 / Boucheron提供。
Boucheron Serpent Bohème系列多水滴指環，白金750、鑲嵌1顆梨形海水藍綠玉髓約2.99克拉、16顆圓鑽約0.47克拉，30萬1,000元。圖 / Boucheron提供。

珠寶 模特兒 品牌

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