叮咚 鏟屎官你的貨到了！MSGM貓咪系列擄獲貓奴心

時尚界有很多貓奴，像是已故設計師卡爾拉格斐以及知名時尚編輯Grace Coddington等人，而義大利品牌MSGM的設計總監Massimo Giorgetti也是其中之一，在他的設計中經常可以看到貓咪的身影，像MSGM 2019早秋的太空入侵者貓咪系列到2020春夏的貓咪大戰暴龍、2020秋冬向電影《九命怪貓》致敬的單品等等，而今年春夏同樣也有一系列超萌的貓咪印花主題服飾，絕對會讓廣大貓奴為之瘋狂！

前幾天MSGM官方IG帳戶就po出了幾張貓咪與品牌紙盒的合照，其中一張還用經典螢光綠紙盒裝著小貓，可愛的貓咪融化人心，原來就是在為春夏新的貓咪主題商品宣傳。