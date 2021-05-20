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草莓印花超療癒！Marimekko推出70周年限定系列
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品，包含可愛的草莓、標誌性罌粟花的藍色款，商品類型從居家到穿搭、小配件等非常豐富。而台灣官網也同步上線，讓最近因防疫待在家的消費者也可以安心購物。
成立於1951年的芬蘭設計師品牌Marimekko，今年回歸經典的印花藝術，特別選在品牌生日月份五月推出以「the art of printmaking」為核心的限定商品，除了把標誌性的罌粟花Unikko（poppy) 以清新藍色呈現之外，也推出了清爽可口的草莓印花Mansikkavuoret（strawberry mountains），無論是滿版排列或是大顆草莓配雲朵圖樣，都呈現出一股愉悅又療癒的春夏氣息。其中居家餐瓷系列還搭配了藍天背景，畫面中的草莓看起來像是草莓山脈，讓人感受到充滿想像力的趣味，也有一種野餐、郊遊的情境。
而Marimekko台灣官網也同步開站，除了上架新品之外還會不定期推出驚喜活動。首波登場的就是70周年限定活動，即日起至5月31日止，不限金額消費即享免運優惠，消費單筆滿5,000元即贈70周年限定購物袋一個，數量有限，送完為止。
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