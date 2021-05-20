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草莓印花超療癒！Marimekko推出70周年限定系列

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Mansikka印花餐盤，1,350元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花餐盤，1,350元。圖／Marimekko提供

芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品，包含可愛的草莓、標誌性罌粟花的藍色款，商品類型從居家到穿搭、小配件等非常豐富。而台灣官網也同步上線，讓最近因防疫待在家的消費者也可以安心購物。

成立於1951年的芬蘭設計師品牌Marimekko，今年回歸經典的印花藝術，特別選在品牌生日月份五月推出以「the art of printmaking」為核心的限定商品，除了把標誌性的罌粟花Unikko（poppy) 以清新藍色呈現之外，也推出了清爽可口的草莓印花Mansikkavuoret（strawberry mountains），無論是滿版排列或是大顆草莓配雲朵圖樣，都呈現出一股愉悅又療癒的春夏氣息。其中居家餐瓷系列還搭配了藍天背景，畫面中的草莓看起來像是草莓山脈，讓人感受到充滿想像力的趣味，也有一種野餐、郊遊的情境。

而Marimekko台灣官網也同步開站，除了上架新品之外還會不定期推出驚喜活動。首波登場的就是70周年限定活動，即日起至5月31日止，不限金額消費即享免運優惠，消費單筆滿5,000元即贈70周年限定購物袋一個，數量有限，送完為止。

Mansikkavuoret印花托特包，1,490元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花托特包，1,490元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花絲巾，5,350元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花絲巾，5,350元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花咖啡對杯，1,650元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花咖啡對杯，1,650元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品，台灣官網也同步上線，讓最近因防疫待在家的消費者也可以安心購物。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品，台灣官網也同步上線，讓最近因防疫待在家的消費者也可以安心購物。圖／Marimekko提供
Unikko印花短版上衣，7,780元。圖／Marimekko提供
Unikko印花短版上衣，7,780元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花沙拉碗，890元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花沙拉碗，890元。圖／Marimekko提供
Unikko印花環保摺疊後背包，1,180元。圖／Marimekko提供
Unikko印花環保摺疊後背包，1,180元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花枕頭套，1,150元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花枕頭套，1,150元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花環保購物袋，1,290元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花環保購物袋，1,290元。圖／Marimekko提供
Marimekko台灣官網推出70周年限定活動，即日起至5月31日止，不限金額消費即享免運優惠，消費單筆滿5,000元即贈70周年限定購物袋一個，數量有限，送完為止。圖／Marimekko提供
Marimekko台灣官網推出70周年限定活動，即日起至5月31日止，不限金額消費即享免運優惠，消費單筆滿5,000元即贈70周年限定購物袋一個，數量有限，送完為止。圖／Marimekko提供
Unikko印花寬褲，11,580元。圖／Marimekko提供
Unikko印花寬褲，11,580元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花洋裝，18,650元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花洋裝，18,650元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品。圖／Marimekko提供
Unikko印花洋裝，11,080元。圖／Marimekko提供
Unikko印花洋裝，11,080元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品。圖／Marimekko提供
Pieni Mansikka印花托特包，1,490元。圖／Marimekko提供
Pieni Mansikka印花托特包，1,490元。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品。圖／Marimekko提供
芬蘭設計師品牌Marimekko今年迎接70歲生日，特別推出限定版印花系列主題商品。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花化妝包，2,750元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花化妝包，2,750元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花馬克杯，890元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花馬克杯，890元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花洋裝，15,790元。圖／Marimekko提供
Mansikkavuoret印花洋裝，15,790元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花上衣，9,190元。圖／Marimekko提供
Mansikka印花上衣，9,190元。圖／Marimekko提供

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