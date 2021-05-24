udn買東西豪灑百萬獎金！10週年慶 買到「鑽」到

今年35歲的甜點主廚賴思瑩，是道道地地的新加坡人。不過她在台灣米其林二星餐廳態芮工作已經邁向第6年，並榮獲2021年亞洲50大最佳甜點主廚肯定，成為台灣首位獲得此項殊榮的甜點主廚。

2021-05-25 00:26