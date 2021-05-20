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居家防疫不無聊！LINE TV「數位劇場」讓你藝文演出看到飽

聯合新聞網 / 聯合數位文創
捷克國家芭蕾舞團「胡桃鉗」作品，無需出國也能欣賞海外節目。圖／梅迪奇藝術頻道提供
捷克國家芭蕾舞團「胡桃鉗」作品，無需出國也能欣賞海外節目。圖／梅迪奇藝術頻道提供

隨著近期疫情升溫，即日起進入全國三級警戒，諸多演出也被迫取消或延期，此時待在家防疫才是最安心的！LINE TV「數位劇場」為國內表演藝術的專屬影音平台，每週四定期更新，現已上架近70部海內外的優質作品，現在加入訂閱線上看到飽，24小時隨選隨看，讓你宅在家，也能欣賞到精彩的藝文節目！

自去年推出單館訂閱，集結台灣原創舞台劇、音樂劇、脫口秀、舞蹈表演、親子兒童劇及歌仔戲等多元類型演出，包括國內知名劇團故事工廠、天作之合劇場、栢優座、安娜琪舞蹈劇場、玉米雞劇團、蘋果劇團、C Musical、陳麗香歌仔戲團、水面上與水面下劇場、動見体、好好笑女孩等優質團隊的創作，題材含括愛情、親情、喜劇、社會議題等，諸多精彩作品與封箱之作，只在數位劇場獨家播出。

雲門舞集《十三聲》創作溯源系列影片已於LINE TV數位劇場上架。圖／劉振祥攝影
雲門舞集《十三聲》創作溯源系列影片已於LINE TV數位劇場上架。圖／劉振祥攝影

近期更有雲門舞集加入，全球首播的《十三聲》創作溯源系列影片，分為「精華篇」、「身體篇」、「色彩篇」、「聲音篇」四個篇章，從不同角度深入解析編創團隊的靈感來源及創作過程，創辦人林懷民的經典作《行草》、《松煙》、《狂草》、《水月》、《屋漏痕》及《流浪者之歌》已陸續上架。今年三月起也與「梅迪奇藝術頻道」合作，每週上架海外古典樂節目，包括全球知名的指揮家丹尼爾．巴倫波因（D. Barenboim）、克勞迪奧．阿巴多（C. Abbado），電影配樂大師顏尼歐．莫利克奈（E. Morricone）等多位大師作品，以及多國的芭蕾舞團劇碼，可說是最多元化的防疫片單！

雖然現在無法進入實體劇場，但LINE TV及udnFunLife期望透過此次「udn數位劇場」的合作，將台灣原創表演藝術的魅力搬到線上，邀請觀眾一起以行動支持創作者及劇團夥伴的努力，同時也歡迎更多表演團隊一起加入我們的行列！（上架資訊歡迎私訊「數位劇場FB粉專」或洽詢：udnfilms@gmail.com）欣賞節目請上LINE TV數位劇場，更多介紹請見瘋活動官網

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