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「THE上海」攜手台北101休業3天！5/22起推免運外送

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「THE上海」以創新上海菜深受台灣饕客喜愛。圖／THE上海提供
「THE上海」以創新上海菜深受台灣饕客喜愛。圖／THE上海提供

疫情持續升溫，為配合政府防疫政策，台北101購物中心正式宣布5/19~5/21休館3天，位於台北101四樓的新穎上海菜餐廳「THE上海」也同步暫停營業，並於5/22起推出「把溫度送到家」活動，凡點選指定套餐，消費滿999元、5公里內免運外送到府的服務，6到10公里則需自付100元運費。

由「上海鄉村」和食髦中菜品牌「飯BAR」雙手聯彈下的新穎上海菜餐廳「THE上海」，去年8月開幕至今，經常滿座，一位難求。其傳統結合創新的上海菜，保留70%上海菜精髓，另30%則融入各菜系特色，多道經典名菜如陶甕醃篤鮮、煙波金丹湯、鮭卵蟹豆腐、蟹黃閣吐司、傳說烤方佐美人茗等都很受歡迎，

其中，以台灣黑毛豬烹調而成的「傳說烤方佐美人茗」，特選五花肉整形切塊後，只加入醬油跟冰糖做調味，再經8小時以上煨煮，呈現磚紅色樣貌，搭配饅頭片入口，飽足且不膩口，是店內必點菜色。

在全民自主居家防疫下，被視為台灣地標的台北101宣布休館3天，營業時間也暫做調整，5/22至5/28期間內，改為中午12點至晚間8點，前往用餐的民眾也請特別注意。

「THE上海」配合台北101休業3天。圖／THE上海提供
「THE上海」配合台北101休業3天。圖／THE上海提供

上海 台北101

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