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COACH早秋復古青春新發表 和尹恩惠《宮．野蠻王妃》穿搭驚人巧合

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
COACH早秋的短裙加運動褲穿搭，幾乎重返經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠的校園穿搭。圖／COACH提供、韓國MBC官網
COACH早秋的短裙加運動褲穿搭，幾乎重返經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠的校園穿搭。圖／COACH提供、韓國MBC官網

COACH發表2021早秋系列形象廣告，重返復古青春的風潮，邀集品牌演員好友德莉海明威（Dree Hemingway）、哈莉尼夫（Dree Hemingway）等共同演繹，在大自然的環境下表現輕鬆自在的姿態，同時推出COACH Originals Quilties絎縫皮革系列包款。

早秋系列結合美式運動服裝元素，其中一套神似經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠熱愛的短裙、運動褲之校園造型，展現了老派青春的穿搭趣味；而柔軟絎縫Nappa皮革製成的COACH Originals Quilties手袋Dinky、Are等新款，也依隨早秋系列一併亮相，展現經典復古風。丹寧緹花面料上的Signature圖案也換上新貌，刺繡針織單品、花卉連身裙更是集結溫暖的手作感，表現人情的美好。

形象廣告的拍攝場景選在洛杉磯郊外，由Max Farago掌鏡，在陽光照射下的草原上，述說一群摯友在夏季公路之旅中，擁抱自由、大膽冒險的情境；執行創意總監Stuart Vevers表示，「早秋系列靈感來自一種懷舊、自由與期待的感覺。對我來說，這些情懷跟夏日氣氛緊密相繫。我的腦中充滿各種嶄新的冒險，想嘗試用運動服裝的全新角度，來詮釋朋友之間的情誼和重新相聚。」而這場公路之旅，也化為T恤上的「Dream on」標語，展現青春無畏的能量。

男士款側背包重返美式校園的青春風采，19,800元。圖／COACH提供
男士款側背包重返美式校園的青春風采，19,800元。圖／COACH提供
針織衫搭襯車褲，源於執行創意總監嘗試用運動服裝的來詮釋朋友之間的情誼和重新相聚。圖／COACH提供
針織衫搭襯車褲，源於執行創意總監嘗試用運動服裝的來詮釋朋友之間的情誼和重新相聚。圖／COACH提供
COACH早秋的短裙加運動褲穿搭，幾乎重返經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠的校園穿搭。圖／COACH提供
COACH早秋的短裙加運動褲穿搭，幾乎重返經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠的校園穿搭。圖／COACH提供
COACH 2021早秋以好友一同出發冒險的公路旅行作為靈感設計。圖／COACH提供
COACH 2021早秋以好友一同出發冒險的公路旅行作為靈感設計。圖／COACH提供
COACH發表2021早秋系列。圖／COACH提供
COACH發表2021早秋系列。圖／COACH提供
COACH 2021早秋描述在陽光照射下的草原上，一群摯友在夏季公路之旅中大膽冒險的情境。圖／COACH提供
COACH 2021早秋描述在陽光照射下的草原上，一群摯友在夏季公路之旅中大膽冒險的情境。圖／COACH提供
花卉的點綴讓Dinky包呈現俏皮可愛的模樣，21,800元。圖／COACH提供
花卉的點綴讓Dinky包呈現俏皮可愛的模樣，21,800元。圖／COACH提供
COACH早秋系列以美式運動風發揮。圖／COACH提供
COACH早秋系列以美式運動風發揮。圖／COACH提供
柔軟Nappa皮革製成的COACH Originals Quilties手袋Dinky、Are等絎縫新款。圖／COACH提供
柔軟Nappa皮革製成的COACH Originals Quilties手袋Dinky、Are等絎縫新款。圖／COACH提供

廣告 洛杉磯

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