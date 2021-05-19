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COACH早秋復古青春新發表 和尹恩惠《宮．野蠻王妃》穿搭驚人巧合
COACH發表2021早秋系列形象廣告，重返復古青春的風潮，邀集品牌演員好友德莉海明威（Dree Hemingway）、哈莉尼夫（Dree Hemingway）等共同演繹，在大自然的環境下表現輕鬆自在的姿態，同時推出COACH Originals Quilties絎縫皮革系列包款。
早秋系列結合美式運動服裝元素，其中一套神似經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠熱愛的短裙、運動褲之校園造型，展現了老派青春的穿搭趣味；而柔軟絎縫Nappa皮革製成的COACH Originals Quilties手袋Dinky、Are等新款，也依隨早秋系列一併亮相，展現經典復古風。丹寧緹花面料上的Signature圖案也換上新貌，刺繡針織單品、花卉連身裙更是集結溫暖的手作感，表現人情的美好。
形象廣告的拍攝場景選在洛杉磯郊外，由Max Farago掌鏡，在陽光照射下的草原上，述說一群摯友在夏季公路之旅中，擁抱自由、大膽冒險的情境；執行創意總監Stuart Vevers表示，「早秋系列靈感來自一種懷舊、自由與期待的感覺。對我來說，這些情懷跟夏日氣氛緊密相繫。我的腦中充滿各種嶄新的冒險，想嘗試用運動服裝的全新角度，來詮釋朋友之間的情誼和重新相聚。」而這場公路之旅，也化為T恤上的「Dream on」標語，展現青春無畏的能量。
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