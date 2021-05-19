COACH早秋復古青春新發表 和尹恩惠《宮．野蠻王妃》穿搭驚人巧合

COACH發表2021早秋系列形象廣告，重返復古青春的風潮，邀集品牌演員好友德莉海明威（Dree Hemingway）、哈莉尼夫（Dree Hemingway）等共同演繹，在大自然的環境下表現輕鬆自在的姿態，同時推出COACH Originals Quilties絎縫皮革系列包款。

早秋系列結合美式運動服裝元素，其中一套神似經典韓劇《宮．野蠻王妃》中尹恩惠熱愛的短裙、運動褲之校園造型，展現了老派青春的穿搭趣味；而柔軟絎縫Nappa皮革製成的COACH Originals Quilties手袋Dinky、Are等新款，也依隨早秋系列一併亮相，展現經典復古風。丹寧緹花面料上的Signature圖案也換上新貌，刺繡針織單品、花卉連身裙更是集結溫暖的手作感，表現人情的美好。