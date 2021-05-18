杏桃鬆餅買1送1、披薩買3送1！8家外帶優惠拼防疫

防疫、停課在家，「吃」成為重要的民生需求。為了增添民眾居家用餐的便利性，中保無限家推出4度C冷藏便當、料理包的優惠；其他如勝政豬排、勝勢豬排、石壁家義大利麵等餐廳，也推出不同的外帶優惠，杏桃鬆餅更是可享「外帶鬆餅買1送1」。另外詩特莉手工餅乾也有官網免運、餐點8折等方案。

中保無限家旗下的復興空廚，即日起新推出7款「4度C冷藏便當」，共有左宗堂雞、日式鹽烤鯖魚、日式照燒雞、牛五花燒肉丼飯、南洋風味豬等7種口味選擇，定價110元，提前預約自取，可享99元優惠價。不同於一般的熱食便當，冷藏便當可放置於冰箱增加保存時間，更添靈活性。食用前以微波爐、電鍋加熱即可食用。同時中保無限家網路購物商城及復興空廚官網同步推出人氣料理包活動，包括有泰式打拋豬、香滷雞腿、綠咖哩佐香茅燉雞、奶油雞肉義大利麵等選擇，原價95～99元，網購優惠價60～80元。

攜手民眾一同抗疫，慕里諾餐飲集團旗下餐飲品牌，也攜手推出外帶優惠。來自日本的「勝政豬排」、「勝勢豬排」，即日起推出外帶餐，並享9折優惠，滿千再加贈和風雞塊1份。以義大利麵、披薩為主的「石壁家」，即日起於龍江、中友、美麗華分店推出「披薩買3送1」，滿990元加送酥炸黃金脆薯；京站店則是買筆管麵加送蜂蜜檸檬飲。另外，「鳥丈爐端燒」滿千送560元料理組合；「泰迪咖哩」則依照分店，推出主餐9折或送蛋糕的優惠。杏桃鬆餅屋更是推出指定口味鬆餅、飲料「買1送1」的優惠，增添甜點控在防疫期間的正面能量。