百貨首創！新光三越組「專屬外送車隊」美食一條龍服務

疫情緊張時刻，民眾多自律配合政府沒事少出門，多數企業也配合抗疫啟動在家遠距工作，此時美食外送需求正高，百貨除了有與美食外送平台合作外，新光三越美食地圖skm eats率先全台百貨，首度聯手台灣大車隊集團全球快遞打造百貨唯一的「自有專屬外送車隊」，主打從新光三越APP下單、餐點製作、到車隊外送，都由新光三越以「百貨」的品質要求把關，且外送餐點定價與在餐廳定價一致無溢價，讓有需求的民眾選擇外送美食更放心。

新光三越美食地圖skm eats，從訂候位服務、外帶、外送功能後，在疫情時期又進階到自組「專屬外送車隊」，打造百貨獨家美食一條龍服務。疫情在家期間，透過外送美食平台已成為不少人解決三餐的選擇，但一般來說，外送平台外送員為數眾多，品質難以管控。既然美食外送已成為時下需求，新光三越再以「百貨」要求訂出外送新標準，除了旗下餐廳都有SGS第三方檢驗認證外，訂過外送平台的人都知道，外送員接單後，路途可能會再去別的店家取餐、送餐，但新光三越skm eats專屬外送車隊，是消費者訂餐後，外送員在新光三越餐廳取餐後直接送到家，接觸的人少相對更安全。

新光三越skm eats美食外送快速邀集全台超過250家百貨店內知名美食餐飲專櫃共同參與，外送範圍以該店距離3公里為服務範圍。5月20日起全台同步上線，5月20日到6月6日提供美食外送「免運費」回饋，還能同步獲得新光三越會員點數回饋，之後每筆訂單運費單一價40元。但相較其他外送平台，仍有「線上線下餐點定價零價差」優勢，以及skm eats獨家餐點，可直接透過新光三越APP的skm pay行動支付，使用零接觸外送服務。

另外，環球購物中心則開百貨先例，即日起至5月28日板橋車站、南港車站、新北中和、桃園A8、林口A9及新左營車站全台六店將全面暫停餐飲內用服務，僅提供外帶、外送服務，並設立Uber Eats、Foodpanda外送平台單一取貨區。另精選美食跟生活雜在動線便利處5月底前將設置「無接觸快取區」，讓民眾快速購物更安心。