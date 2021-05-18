FENDI Vertigo期間限定咖啡館 王嘉爾意圖電暈迷妹詮釋同系列

FENDI全新上市的Vertigo系列除了席捲全球KOL的IG，日前品牌也在義大利Rinascente百貨公司開設全新的FENDI CAFFE，以Vertigo的迷幻圖像作為空間、餐點的設計；此外，品牌好友吉克雋逸、大陸形象大使王嘉爾也都身穿Vertigo系列，表現搶眼的視覺。

FENDI Vertigo系列是和紐約視覺藝術家Sarah Coleman二度合作的設計，運用Vertigo的暈眩之意，將品牌經典FF Logo做扭曲變化，因此誕生了浮誇有趣的嶄新圖案。日前也宣佈特別與義大利知名Rinascente百貨公司攜手合作，在百貨1樓的櫥窗、7樓的露台都換上FENDI Vertigo，並開設世界唯一的FENDI咖啡館。即日起營業至6月7日的FENDI CAFFE，其設計靈感來自Vertigo FF圖樣的七○年代迷幻曲線以及九○年代的氛圍，包括桌子、玻璃器皿、餐巾紙，以至於菜單上的食物和飲料的裝飾細節，都以此做為延伸，雞尾酒裝飾的冰塊也是立體FF Vertigo造型，另提供甜、鹹口味的FENDI Bites小點心；咖啡除了FF主題圖案的卡布奇諾之外，瓷杯裝飾有1983年設計出的經典招牌Pequin條紋圖樣。