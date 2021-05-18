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FENDI Vertigo期間限定咖啡館 王嘉爾意圖電暈迷妹詮釋同系列

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
FENDI以FENDI Vertigo系列作為靈感開設期間限定FENDI CAFFE，並由大陸形象大使王嘉爾詮釋此系列。圖／FENDI提供
FENDI以FENDI Vertigo系列作為靈感開設期間限定FENDI CAFFE，並由大陸形象大使王嘉爾詮釋此系列。圖／FENDI提供

FENDI全新上市的Vertigo系列除了席捲全球KOL的IG，日前品牌也在義大利Rinascente百貨公司開設全新的FENDI CAFFE，以Vertigo的迷幻圖像作為空間、餐點的設計；此外，品牌好友吉克雋逸、大陸形象大使王嘉爾也都身穿Vertigo系列，表現搶眼的視覺。

FENDI Vertigo系列是和紐約視覺藝術家Sarah Coleman二度合作的設計，運用Vertigo的暈眩之意，將品牌經典FF Logo做扭曲變化，因此誕生了浮誇有趣的嶄新圖案。日前也宣佈特別與義大利知名Rinascente百貨公司攜手合作，在百貨1樓的櫥窗、7樓的露台都換上FENDI Vertigo，並開設世界唯一的FENDI咖啡館。即日起營業至6月7日的FENDI CAFFE，其設計靈感來自Vertigo FF圖樣的七○年代迷幻曲線以及九○年代的氛圍，包括桌子、玻璃器皿、餐巾紙，以至於菜單上的食物和飲料的裝飾細節，都以此做為延伸，雞尾酒裝飾的冰塊也是立體FF Vertigo造型，另提供甜、鹹口味的FENDI Bites小點心；咖啡除了FF主題圖案的卡布奇諾之外，瓷杯裝飾有1983年設計出的經典招牌Pequin條紋圖樣。

FENDI品牌大使王嘉爾則是演繹了時裝與配件系列，由攝影師Oliver June掌鏡，拍攝戶外運動風的FF Vertigo系列，表現出黃色、橙色的活力感。王嘉爾詮釋了天藍色服裝與FF Vertigo多色圖案的FENDI Pack包款，Flat Baguette包款和手機包則為造型增添時髦感，小羊皮材質的黃色FF Vertigo皮質壓紋Peekaboo ISeeU，是最搶眼的焦點；女星吉克雋逸以帥氣高馬尾髮型，以日常的舒適運動套裝、海灘比基尼和連身泳裝等，呈現個性鮮明的氣勢。

FENDI在義大利Rinascente百貨公司的7樓露台開設全新的FENDI CAFFE。圖／FENDI提供
FENDI在義大利Rinascente百貨公司的7樓露台開設全新的FENDI CAFFE。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE推出甜、鹹口味的FENDI Bites小點心以及咖啡。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE推出甜、鹹口味的FENDI Bites小點心以及咖啡。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE推出飲品、雞尾酒與小點心。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE推出飲品、雞尾酒與小點心。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列Baguette包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列Baguette包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo托特包，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo托特包，價格店洽。圖／FENDI提供
大陸女星吉克雋逸身穿FENDI Vertigo聯藍色針織連衣短裙。圖／FENDI提供
大陸女星吉克雋逸身穿FENDI Vertigo聯藍色針織連衣短裙。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo編織包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo編織包款，價格店洽。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿天藍色時裝，手上拿著FF Vertigo聯名款相機。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿天藍色時裝，手上拿著FF Vertigo聯名款相機。圖／FENDI提供
義大利Rinascente百貨公司7樓露台的FENDI CAFFE，自即日起營業到6月7日止。圖／FENDI提供
義大利Rinascente百貨公司7樓露台的FENDI CAFFE，自即日起營業到6月7日止。圖／FENDI提供
王嘉爾演繹搶眼的小羊皮Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
王嘉爾演繹搶眼的小羊皮Peekaboo ISeeU包款。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿天藍色時裝，選搭FF Vertigo多色圖案的FENDI Pack包款完美呼應。圖／FENDI提供
王嘉爾身穿天藍色時裝，選搭FF Vertigo多色圖案的FENDI Pack包款完美呼應。圖／FENDI提供
FENDI大陸形象大使王嘉爾詮釋FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供
FENDI大陸形象大使王嘉爾詮釋FENDI Vertigo系列。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE的咖啡除了FF主題圖案的卡布奇諾之外，瓷杯裝飾了經典招牌Pequin條紋圖案。圖／FENDI提供
FENDI CAFFE的咖啡除了FF主題圖案的卡布奇諾之外，瓷杯裝飾了經典招牌Pequin條紋圖案。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列Peekaboo包款，價格店洽。圖／FENDI提供
FENDI Vertigo系列Peekaboo包款，價格店洽。圖／FENDI提供

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