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金晨秀DE BEERS蓮花美鑽 網驚：根本仙女
女星金晨去年因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」而知名度大增，擁有精緻秀氣五官的她曾與成龍外甥董又霖傳過緋聞。日前她以品牌摯友身份出席DE BEERS成都IFS店開幕剪綵活動，以泰國設計師品牌POEM的裸膚色平口不對稱洋裝，配襯Enchanted Lotus系列珠寶，讓人聚焦於花朵綻放的綽約姿態。因為珠寶與服裝完美搭配，網友紛紛在金晨官方微博留言大讚她為仙女，並大力敲碗表示8張圖片根本不夠存擋欣賞。
Enchanted Lotus系列珠寶，以純淨蓮花為主要設計靈感，結合璀璨美鑽。而金晨需胸前非常搶眼的大件Lotus by De Beers高級珠寶鑽石胸針，更以立體設計描摹初綻的蓮花花朵形狀，詮釋奢華風雅與靈動魅力。除了持續開設實體店面提供面對面的專業服務，DE BEERS也是第一個在去年開始於包括台灣在內的全球15地區與國家提供網購服務的國際一線珠寶品牌，訂價25萬美金（約750萬台幣）以內的珠寶都可以免費配送到府、30天內可退換貨。
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