金晨秀DE BEERS蓮花美鑽 網驚：根本仙女

女星金晨去年因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」而知名度大增，擁有精緻秀氣五官的她曾與成龍外甥董又霖傳過緋聞。日前她以品牌摯友身份出席DE BEERS成都IFS店開幕剪綵活動，以泰國設計師品牌POEM的裸膚色平口不對稱洋裝，配襯Enchanted Lotus系列珠寶，讓人聚焦於花朵綻放的綽約姿態。因為珠寶與服裝完美搭配，網友紛紛在金晨官方微博留言大讚她為仙女，並大力敲碗表示8張圖片根本不夠存擋欣賞。

Enchanted Lotus系列珠寶，以純淨蓮花為主要設計靈感，結合璀璨美鑽。而金晨需胸前非常搶眼的大件Lotus by De Beers高級珠寶鑽石胸針，更以立體設計描摹初綻的蓮花花朵形狀，詮釋奢華風雅與靈動魅力。除了持續開設實體店面提供面對面的專業服務，DE BEERS也是第一個在去年開始於包括台灣在內的全球15地區與國家提供網購服務的國際一線珠寶品牌，訂價25萬美金（約750萬台幣）以內的珠寶都可以免費配送到府、30天內可退換貨。 Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，10萬1,000元。圖／DE BEERS提供 De Beers Jewellers 成都IFS專賣店。圖／DE BEERS提供 女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供 女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供 Lotus by De Beers系列Blooming Lotus高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供 Enchanted Lotus 18K玫瑰金圓牌鑽石耳環，11萬元。圖／DE BEERS提供 女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供 女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供 Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，23萬元。圖／DE BEERS提供 Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石戒指，21萬9,000元。圖／DE BEERS提供