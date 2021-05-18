快訊

獨／全國每驗48人1人確診 專家：檢驗要快要多不要省！

新冠肺炎、流感和感冒有何差異？專家教你初步症狀判斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金晨秀DE BEERS蓮花美鑽 網驚：根本仙女

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供

女星金晨去年因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」而知名度大增，擁有精緻秀氣五官的她曾與成龍外甥董又霖傳過緋聞。日前她以品牌摯友身份出席DE BEERS成都IFS店開幕剪綵活動，以泰國設計師品牌POEM的裸膚色平口不對稱洋裝，配襯Enchanted Lotus系列珠寶，讓人聚焦於花朵綻放的綽約姿態。因為珠寶與服裝完美搭配，網友紛紛在金晨官方微博留言大讚她為仙女，並大力敲碗表示8張圖片根本不夠存擋欣賞。

Enchanted Lotus系列珠寶，以純淨蓮花為主要設計靈感，結合璀璨美鑽。而金晨需胸前非常搶眼的大件Lotus by De Beers高級珠寶鑽石胸針，更以立體設計描摹初綻的蓮花花朵形狀，詮釋奢華風雅與靈動魅力。除了持續開設實體店面提供面對面的專業服務，DE BEERS也是第一個在去年開始於包括台灣在內的全球15地區與國家提供網購服務的國際一線珠寶品牌，訂價25萬美金（約750萬台幣）以內的珠寶都可以免費配送到府、30天內可退換貨。

Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，10萬1,000元。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，10萬1,000元。圖／DE BEERS提供
De Beers Jewellers 成都IFS專賣店。圖／DE BEERS提供
De Beers Jewellers 成都IFS專賣店。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
Lotus by De Beers系列Blooming Lotus高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Lotus by De Beers系列Blooming Lotus高級珠寶鑽石項鍊，價格店洽。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金圓牌鑽石耳環，11萬元。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金圓牌鑽石耳環，11萬元。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
女星金晨為DE BEERS成都IFS店開幕剪綵。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，23萬元。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金珍珠貝母鑽石戒指，23萬元。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石戒指，21萬9,000元。圖／DE BEERS提供
Enchanted Lotus 18K玫瑰金鑽石戒指，21萬9,000元。圖／DE BEERS提供

珠寶 品牌

延伸閱讀

女性如何為女性設計珠寶？富藝斯與史學家合作線上策展

春日花草珠寶太甜美 HarryWinston暖心捎來抗疫正能量

閨密珠寶就是要這時候戴起來！徐若瑄用維尼聯繫姐妹情

女神舒淇深V半球放送寶格麗高級珠寶 令人「意遊未盡」

相關新聞

百貨首創！新光三越組「專屬外送車隊」美食一條龍服務

疫情緊張時刻，民眾多自律配合政府沒事少出門，多數企業也配合抗疫啟動在家遠距工作，此時美食外送需求正高，百貨除了有與美食外...

屈臣氏口罩、酒精限購！3hr閃電送、外送雙平台送到家

因應疫情升溫、雙北市防疫升級第三級警戒，屈臣氏全台門市落實實聯制，同時為了減少民眾外出購物的風險，屈臣氏以「3hr閃電送...

全台46間餐廳「全部暫停內用」 饗食天堂、旭集賣便當

為了減少疫情期間的人員接觸，許多餐飲品牌近期均停止內用服務，藉此防疫。旗下擁有饗食天堂、饗饗等餐飲品牌的「饗賓餐旅集團」...

金晨秀DE BEERS蓮花美鑽 網驚：根本仙女

女星金晨去年因參與陸綜「乘風破浪的姐姐」而知名度大增，擁有精緻秀氣五官的她曾與成龍外甥董又霖傳過緋聞。日前她以品牌摯友身...

Sony首款萬元5G手機Xperia 10 III 防水、夜拍、超美型

萬元級的中階手機規格，5G、防水已經逐漸成為標配！Sony Mobile全新萬元防水夜拍機Xperia 10 III正式...

買3送1、享79折！7間「外帶餐點優惠」生乳捲也送到家

居家防疫也要享美味！了解民眾在家防疫時的用餐需求，大戶屋、樂雅樂、涓豆腐等眾多餐飲品牌，各自推出了外帶便當的不同優惠，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。