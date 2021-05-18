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Sony首款萬元5G手機Xperia 10 III 防水、夜拍、超美型

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Xperia 10 III具備旗艦級防水防塵規格，5G高速網路讓行動體驗暢快零煩惱。圖／Sony Mobile提供
Xperia 10 III具備旗艦級防水防塵規格，5G高速網路讓行動體驗暢快零煩惱。圖／Sony Mobile提供

萬元級的中階手機規格，5G、防水已經逐漸成為標配！Sony Mobile全新萬元防水夜拍機Xperia 10 III正式在台發表，最高等級IP65/IP68防水防塵，全新獨立三鏡頭相機提供絕佳夜間模式，智慧場景模式全新導入寵物場景辨識、10fps連拍功能，支援Hi-Res高解析音樂服務，更是Xperia 10系列首款支援5G高速網路的智慧手機，共有4款水漾色彩，建議售價12,990元，下週正式上市。

自開賣日起至6月30日止，至全台Xperia 10 III銷售通路選購任一款Xperia 10 III，上網完成登錄即可獲得「風格選物大禮包」，內含3C硬殼收納包、簡約桌上型吸塵器、真空不鏽鋼保溫杯3項限量好禮一次送，至Sony Mobile行動通訊專賣店選購Xperia 10 III，再享2021年購機專屬VIP禮遇尊榮服務，手機保固服務延長為2年，獨家再送KKBOX Hi-Fi無損音質服務首2個月免費暢聽。

Xperia 10 III獨立三鏡頭相機升級，搭載1200萬畫素主鏡頭與兩個800萬畫素鏡頭，分別是16mm超廣角鏡頭、27mm廣角鏡頭、54mm望遠鏡頭，輕鬆駕馭各種不同日常拍攝場景。夜間模式也是駕馭各種拍攝環境的重要功能，全新進化搭載F1.8光圈及強化影像處理演算法，無論使用夜間或自動模式，均能減少低光源拍攝時的噪點；在艷陽高照或逆光環境下，Auto HDR模式可避免陰影處過黑或明亮處過白，畫面細節更加清晰，拍出夢幻般的背光人像照。

而這次「智慧場景模式」也全新加入寵物場景辨識功能，當辨識到狗貓等寵物拍攝主題，能自動調整相機快門速度和ISO感光度，更容易拍下好動毛小孩的清晰照片。同時導入10fps連拍功能，搭配照片亮度的提升技術，連續拍攝也能達到理想曝光。

疫情當前，如果有手機使用上的問題或是購機需求，Sony Mobile也規劃了行動通訊專賣店的1對1預約服務，享受完整的清潔消毒服務、同時體驗最新款手機。

Xperia 10 III絕佳夜間模式，在低光源環境下輕鬆拍出清晰、亮眼奪目的好照片。圖／Sony Mobile提供
Xperia 10 III絕佳夜間模式，在低光源環境下輕鬆拍出清晰、亮眼奪目的好照片。圖／Sony Mobile提供
Xperia 10 III限量早鳥禮「風格選物大禮包」內含3C硬殼收納包、簡約桌上型吸塵器、真空不鏽鋼保溫杯。圖／Sony Mobile提供
Xperia 10 III限量早鳥禮「風格選物大禮包」內含3C硬殼收納包、簡約桌上型吸塵器、真空不鏽鋼保溫杯。圖／Sony Mobile提供
Xperia 10 III共有水漾藍、水漾粉、水漾黑、水漾白四色，預計將於下周正式在台上市，參考建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供
Xperia 10 III共有水漾藍、水漾粉、水漾黑、水漾白四色，預計將於下周正式在台上市，參考建議售價12,990元。圖／Sony Mobile提供

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