網狀禮服超辣！克莉絲汀史都華主演香奈兒最新廣告

去年十二月初，香奈兒發表了2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames 女士城堡》，當時為了防疫考量，現場只有品牌大使克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）一個觀眾。而近日此系列形象廣告曝光，正是由克莉絲汀史都華擔綱主演，她身穿即將在六月上市的工坊系列服飾，展現貴氣帥氣兼具的女性魅力。

這次掌鏡的大師是德國時尚攝影師Juergen Teller，拍攝背景也和秀場一樣都是選在別名「女士城堡」的法國香儂頌城堡（Château de Chenonceau）。擅長捕捉單一人物與場域間奇妙細微特殊氛圍的Juergen Teller，將克莉絲汀史都華穿梭在樹林、河邊和斜倚在斑剝牆面的姿態幻化為強悍、柔美、神秘、性感的多變風貌。而克莉絲汀史都華一貫的「厭世」表情，在工坊系列的經典黑白服飾襯托下，似乎也多了點以往少見的熟女韻味。在她演繹的造型中，其中一套菱格紋網狀禮服內襯肉色薄紗布料，看起來超級性感火辣，又不失優雅。

香奈兒2020/21 Métiers d'art工坊系列服裝風格深受16世紀法國著名皇后凱薩琳·德·美第奇（Catherine de Medici）時期影響，而香儂頌城堡目前重要的建築本體也是由凱薩琳·德·美第奇打造的。此外，香奈兒女士當年創作出的標誌性品牌元素，也跟城堡內許多細節有巧合的相似之處，像是車道兩旁的石獅子、隨處可見的雙C字母縮寫（代表凱薩琳·德·美第奇）和這次大秀所選的長廊地板上的黑白菱格紋組合圖樣等等，這些也都激發了藝術總監維吉妮‧維婭（Virginie Viard）的靈感。