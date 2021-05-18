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女性如何為女性設計珠寶？富藝斯與史學家合作線上策展
由女性為女性設計的珠寶，是否呈現與男性設計師作品不同的面貌？富藝斯（Phillips）私人洽購平台Flawless與國際知名珠寶歷史學家Vivienne Becker和其自創品牌Vivarium攜手合作，策劃的「Woman to Woman—珠寶群芳雅集」線上展售會，自即日起至5月31日止，共呈獻42 件、出自 15 位20和21世紀頂 級女性設計師打造的珠寶，以及一系列內容豐富的座談及對話，聚焦女性如何影響和塑造現代珠寶世界。這些珠寶來自包括Solange Azagury-Partridge、Feng J（豐吉）、Silvia Furmanovich等當代珠寶設計新星，以及一系列極具盛名的設計大師如Suzanne Belperron、Boivin、Paloma Picasso、Marina Bulgari等。
此次線上展售會以Suzanne Belperron於1929年設計的「方形巧克力（Chocolate Squares）」手鍊領銜，完美展現裝飾藝術風格，並由著名法國珠寶商René Boivin於1929年生產，珍稀罕有。它也是Suzanne Belperron早期的代表作。Boivin被認為是最出色的法國珠寶商之一，而Belperron是該品牌在1919至1932年間的頂級設計師。「巧克力手鍊」充滿現代主義，是博物館藏品級別。
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