TART TAIPEI推出Uber Eats外送 一指搞定防疫下午茶

因應疫情升溫，由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）精心打造的「TART TAIPEI」手工酥塔專門店，即日起提供Uber Eats外送服務，即便宅在家也可以享用米其林星級主廚監製的美味酥塔，一指搞定防疫下午茶。

TART TAIPEI從經典蛋塔出發，延伸多元口味，多款獨特內餡結合Chef Kin香港成長背景、以及在台經營餐廳之人氣料理元素，呈現獨一無二滋味。

主廚林明健秉持對料理的精準與講究，與團隊研發獨特塔皮配方，純手工包、折、擀、烤，耗時四日成就香脆酥鬆塔皮，內餡結合Chef Kin香港成長背景、與在台經營餐廳的人氣料理元素，呈現焦糖布蕾塔、班蘭咖椰塔、黃金流沙塔、北海道起司塔等四種常溫酥塔，及多種口味季節水果塔。此外，也將不定期推出限量限定口味，無論獨享或送禮，皆是最美好舒心的療癒。

焦糖布蕾塔將蛋奶餡注入酥塔皮，烘烤至表面略呈焦糖化美味印記，暖濃蛋奶香氣瀰漫，猶如烤布蕾般柔嫩欲化的滑順口感與酥鬆塔皮完美交融為一體。

班蘭咖椰塔以Chef Kin旗下米其林一星LONGTAIL經典甜點「法式咖椰吐司」為本，班蘭葉與椰奶的柔和幽香，焦糖醬油的鹹甜調和，洋溢南洋風情。

黃金流沙內餡交融鹹蛋黃與奶油乳酪，一口咬下味蕾湧入濃郁飽滿鹹香滋味。