「男友視角」Jennie太性感！運動內衣爆流行 孫淡妃、全汝彬健康清新

Calvin Klein釋出第二波Heron Preston for Calvin Klein限量系列形象,仍然由BLACKPINK的Jennie擔綱,不賣弄性感的魅力,辣得率真自然;而健康性感的運動內衣是近期許多韓星的穿搭,包括孫淡妃為自創內衣品牌Mad Bee拍攝形象照,以及全汝彬登上「Allure」雜誌的微微露,都表現了慵懶的女人味。

扛著GD女友、人間香奈兒等頭銜,Jennie得天獨厚還擁有高顏值、好身材,在演繹Heron Preston for Calvin Klein限量系列時,簡直是「男友視角」大合輯,如同生活日常的畫面展現了自然、性感的迷人風情,呼應品牌不經雕琢、自然表現年輕的精神。Heron Preston for Calvin Klein以日常、基本、不可或缺為出發點,低調簡單,Heron Preston表示,「我想找到一種可以被世界廣為接受的表達方式,所有人都能受邀進入這個簡約的世界,去除一切複雜,透過舒適、實用的服裝找到屬於自我的風格。」