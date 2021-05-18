「男友視角」Jennie太性感！運動內衣爆流行 孫淡妃、全汝彬健康清新

Calvin Klein釋出第二波Heron Preston for Calvin Klein限量系列形象，仍然由BLACKPINK的Jennie擔綱，不賣弄性感的魅力，辣得率真自然；而健康性感的運動內衣是近期許多韓星的穿搭，包括孫淡妃為自創內衣品牌Mad Bee拍攝形象照，以及全汝彬登上「Allure」雜誌的微微露，都表現了慵懶的女人味。

扛著GD女友、人間香奈兒等頭銜，Jennie得天獨厚還擁有高顏值、好身材，在演繹Heron Preston for Calvin Klein限量系列時，簡直是「男友視角」大合輯，如同生活日常的畫面展現了自然、性感的迷人風情，呼應品牌不經雕琢、自然表現年輕的精神。Heron Preston for Calvin Klein以日常、基本、不可或缺為出發點，低調簡單，Heron Preston表示，「我想找到一種可以被世界廣為接受的表達方式，所有人都能受邀進入這個簡約的世界，去除一切複雜，透過舒適、實用的服裝找到屬於自我的風格。」