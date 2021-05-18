小孩才做選擇！PUMA、Reebok籃球戰靴 兼顧潮流與專業

接續現今國內外賽事熱潮，PUMA推出全新Hoops 籃球系列服飾，將街頭鬥牛文化融合專業運動底蘊，兼顧了專業與潮流感。而Reebok為了迎接全民籃球熱，以Allen Iverson傳奇賽事20周年為靈感，重現當年的Quesition、Answer IV鞋款，滿足球迷的渴望。

PUMA Hoops籃球服飾系列推出多樣穿搭新選擇，並藉由富邦勇士教練魏維、「全明星運動會」的正義來詮釋。像是在鬥牛比賽時，魏維以胸前簡單壓印上豹頭塗鴉的藍紫色短袖T恤搭配Dime籃球短褲，並腳踩首度曝光的Clyde All-Pro Coast 2 Coast 籃球鞋款，以搶眼吸睛的紫色與金黃色點綴於鞋面。而正義則選擇較習慣的黑白服裝搭配，白色短袖T恤搭配Court Side 網布籃球短褲，提供透氣舒適體感，鞋款則為Court Rider，在異材質拼接的鞋側加入TPU 裁片，為整體造型再添亮點。

魏維身穿Franchise短袖T恤1,280元、Dime短褲1,880元、Clyde All-Pro Coast 2 Coast籃球鞋4,280元。圖／PUMA提供

今年已陸續復刻Question Mid、Answer IV等經典鞋款的Reebok，隨著夏日到來，則加碼呈現綠、白色系的Question Low，以及大膽配色的Answer IV鞋，來向Allen Iverson致敬。Question Low便以Allen Iverson招牌Question籃球鞋搭配低筒設計，融合他於2006年曾穿過配色，搭配綠色半透明橡膠大底，鞋舌、鞋側也以綠色的Reebok Vector logo點綴，加上經典Hexalite蜂巢科技氣墊。而有著搶眼火焰圖案與黑色皮革結合的Answer IV「Hot Rod」鞋，使用隱藏式鞋帶搭配拉鍊設計，中底搭載 DMX 技術，用高調外型凸顯展現王者霸氣。

正義身穿PUMA籃球系列Franchise短袖T恤1,280元、Court Side網布短褲1,880元、Court Rider鞋4,080元。圖／PUMA提供

Reebok Question Low籃球鞋4,850元。圖／Reebok提供