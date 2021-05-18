快訊

北市快篩陽性率11%降至4.7% 柯文哲忍不住又霸氣比中指

注意！台鐵電車線故障 四腳亭=七堵=汐止雙向列車延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春日花草珠寶太甜美 HarryWinston暖心捎來抗疫正能量

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓 New York系列Central Park Mosaic鑽石耳環，鑲嵌6顆圓形及橢圓型藍寶石、8顆圓形海藍寶石及8顆祖母綠型及圓形祖母綠寶石，重約2.09克拉；122顆方形切工、長形切工、馬眼型切工及圓形明亮式切工鑽石，重約3.98克拉，耳環總重約6.07克拉，250萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 New York系列Central Park Mosaic鑽石耳環，鑲嵌6顆圓形及橢圓型藍寶石、8顆圓形海藍寶石及8顆祖母綠型及圓形祖母綠寶石，重約2.09克拉；122顆方形切工、長形切工、馬眼型切工及圓形明亮式切工鑽石，重約3.98克拉，耳環總重約6.07克拉，250萬元。圖 / Harry Winston提供。

大環境相對艱困的時刻，人越需要保持活力，藉由接觸自然元素如花草、甜美，保持穩定和愉悅，才能長遠走向光明未來。頂級珠寶品牌、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日帶來多款全新單品，透過自然的甜美花草元素，或宛如水果軟糖的夢幻色澤，暖心捎來一波甜美能量，正面抗疫！

全新上市的Winston Garden的新成員：勿忘我FORGET-ME-NOT系列紅寶石鑽戒，以熾烈的紅寶石花瓣保有品牌經典的花型設計，展現熱情洋溢的風采，全系列紅寶石珠寶包括項鍊、墜鍊、戒指、手環與耳環，將於2021年5月上市；另一件全新上市的萬花筒Kaleidoscope系列墜鍊，將紅寶石到綠色沙弗萊石，紫色剛玉到海水藍寶，再從綠松石到丹泉石，鑲嵌於幾乎隱匿的金屬底座，寶石的色彩、亮度、比例、和諧，像是還原兒時窺探萬花筒的驚喜，一轉動、一世界。

Winston Candy系列紫色剛玉戒指則宛如糖果般甜美，主石為一顆重達6.13克拉的紫色剛玉，魔幻誘人；而Love is in full bloom的口號，最後聚焦在一件頂級珠寶系列黃鑽和鑽石項鍊上，整件珠寶共鑲嵌1顆水滴型切工黃鑽、25顆水滴型切工黃鑽和17顆水滴型切工鑽石、52顆馬眼型切工鑽石、63顆圓形明亮式切工鑽石於鉑金底座上，以3,500萬的高單價，讓愛全心、全意，讓閃光與能量一齊，愛無止盡。

海瑞溫斯頓 Winston Kaleidoscope系﻿列粉色碧璽墜鍊，鑲嵌1顆橢圓型切工紫色剛玉，重約6.13克拉，與24顆水滴型切工紫色剛玉，重約5.92克拉，76顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.85克拉，390萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Winston Kaleidoscope系﻿列粉色碧璽墜鍊，鑲嵌1顆橢圓型切工紫色剛玉，重約6.13克拉，與24顆水滴型切工紫色剛玉，重約5.92克拉，76顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.85克拉，390萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Forget-Me-Not系列紅寶石鑽石戒指，鑲嵌2顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.10克拉，與6顆水滴型切工紅寶石，重約0.95克拉，6顆水滴型切工鑽石，重約1.07克拉，鉑金底座，65萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Forget-Me-Not系列紅寶石鑽石戒指，鑲嵌2顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.10克拉，與6顆水滴型切工紅寶石，重約0.95克拉，6顆水滴型切工鑽石，重約1.07克拉，鉑金底座，65萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Winston Candy系列紫色剛玉戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Winston Candy系列紫色剛玉戒指，價格店洽。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶 品牌

延伸閱讀

「米其林」外帶美食！「寒舍艾美」推4人外帶送雞湯，還有1鴨2吃免2000元

台灣爭取參與WHA 美媒刊登陳時中專文

長聖新藥 將成抗疫利器

北京宣稱願助台抗疫 陸委會：對岸不必假好心

相關新聞

全台46間餐廳「全部暫停內用」 饗食天堂、旭集賣便當

為了減少疫情期間的人員接觸，許多餐飲品牌近期均停止內用服務，藉此防疫。旗下擁有饗食天堂、饗饗等餐飲品牌的「饗賓餐旅集團」...

網狀禮服超辣！克莉絲汀史都華主演香奈兒最新廣告

去年十二月初，香奈兒發表了2020/21 Métiers d'art工坊系列《Le Château des Dames ...

「男友視角」Jennie太性感！運動內衣爆流行 孫淡妃、全汝彬健康清新

Calvin Klein釋出第二波Heron Preston for Calvin Klein限量系列形象，仍然由BLA...

TART TAIPEI推出Uber Eats外送 一指搞定防疫下午茶

因應疫情升溫，由米其林星級主廚林明健（Chef Kin）精心打造的「TART TAIPEI」手工酥塔專門店，即日起提供U...

臺北文創贈書予文化部龐畢度偏鄉學校 鼓勵學子創意發展

全球文化藝術事業遭遇史上最艱難的困境，因應嚴重特殊傳染性肺炎的影響，各行各業正面臨存亡之際，但孩子的教育不能等，特別是會影響人格特質發展的藝術教育，經濟合作暨發展組織曾在大型研究報告中指出，藝術教育有益於兒童發展，對於學習障礙的兒童更是一個良好的抒發管道。鑑於此，龐畢度兒童藝術教育913行動藝術車計畫的初衷與使命，即是要透過藝術體驗，孕蘊孩子在快樂的學習環境中，提升解決問題、溝通協調、獨立思考等能力。

線上預訂小樂沐的川滷牛小排 滿千現折百

疫情的威脅下，宅在家成為台灣人當下的生活模式。因應這樣的轉變，由主廚陳嵐舒（Chef Lanshu Chen） 所創立的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。