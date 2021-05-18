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春日花草珠寶太甜美 HarryWinston暖心捎來抗疫正能量
大環境相對艱困的時刻，人越需要保持活力，藉由接觸自然元素如花草、甜美，保持穩定和愉悅，才能長遠走向光明未來。頂級珠寶品牌、「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日帶來多款全新單品，透過自然的甜美花草元素，或宛如水果軟糖的夢幻色澤，暖心捎來一波甜美能量，正面抗疫！
全新上市的Winston Garden的新成員：勿忘我FORGET-ME-NOT系列紅寶石鑽戒，以熾烈的紅寶石花瓣保有品牌經典的花型設計，展現熱情洋溢的風采，全系列紅寶石珠寶包括項鍊、墜鍊、戒指、手環與耳環，將於2021年5月上市；另一件全新上市的萬花筒Kaleidoscope系列墜鍊，將紅寶石到綠色沙弗萊石，紫色剛玉到海水藍寶，再從綠松石到丹泉石，鑲嵌於幾乎隱匿的金屬底座，寶石的色彩、亮度、比例、和諧，像是還原兒時窺探萬花筒的驚喜，一轉動、一世界。
Winston Candy系列紫色剛玉戒指則宛如糖果般甜美，主石為一顆重達6.13克拉的紫色剛玉，魔幻誘人；而Love is in full bloom的口號，最後聚焦在一件頂級珠寶系列黃鑽和鑽石項鍊上，整件珠寶共鑲嵌1顆水滴型切工黃鑽、25顆水滴型切工黃鑽和17顆水滴型切工鑽石、52顆馬眼型切工鑽石、63顆圓形明亮式切工鑽石於鉑金底座上，以3,500萬的高單價，讓愛全心、全意，讓閃光與能量一齊，愛無止盡。
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