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胡歌把西裝穿出文藝風 新廣告演橘貓超生動！
高溫的夏季，大家在服裝的選擇上也偏向視覺上就能提供清新涼感的淺色系，今年春夏Giorgio Armani也推出了多款淺色西裝，一改正裝在冬季厚重嚴肅的風格。品牌大使胡歌最近就示範了這些淺色西裝穿搭，還展現出柔和降溫效果的迷人文藝風情。
胡歌這次示範了兩套Giorgio Armani春夏西裝，一套是以棉麻打造而成的款式，內搭象牙白排扣背心，再配上大地色性格編織鞋，散發濃濃「文藝範」！另一套是劍領光澤感西裝，微微的光澤透出些許摩登俐落氛圍，內搭純棉素白T-shirt，更顯年輕有型。
不過除了帥氣展示西裝造型，身為貓奴的胡歌，最近更為了代言品牌在廣告中扮演一隻十六歲的橘貓。他花了很多時間化妝，身上穿戴了毛茸茸的道具服，精準詮釋出高齡老貓的緩慢動作和主人相愛相殺的粘膩感情，演技又再度驚豔了粉絲，不愧是經被回答「貓和女朋友只選一個，我會選貓」的大貓奴，對貓的動作和神情觀察力真是一流，粉絲也直呼看了廣告覺得非常感動。
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