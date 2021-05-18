胡歌把西裝穿出文藝風 新廣告演橘貓超生動！

高溫的夏季，大家在服裝的選擇上也偏向視覺上就能提供清新涼感的淺色系，今年春夏Giorgio Armani也推出了多款淺色西裝，一改正裝在冬季厚重嚴肅的風格。品牌大使胡歌最近就示範了這些淺色西裝穿搭，還展現出柔和降溫效果的迷人文藝風情。

胡歌這次示範了兩套Giorgio Armani春夏西裝，一套是以棉麻打造而成的款式，內搭象牙白排扣背心，再配上大地色性格編織鞋，散發濃濃「文藝範」！另一套是劍領光澤感西裝，微微的光澤透出些許摩登俐落氛圍，內搭純棉素白T-shirt，更顯年輕有型。